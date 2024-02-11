Полиция разыскивает сбежавшего из больницы 30-летнего мужчину

Иностранный гражданин находился в арестном доме в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. В воскресенье вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в больницу, откуда он и сбежал.

По данным полиции, мужчина не опасен. По словам представителя Северной префектуры Таави Кирсса, в настоящее время полиция ищет его повсюду. „Мы просматриваем различные записи камер видеонаблюдения, патрулируем улицы, проверяем общественный транспорт, а также проинформировали охрану торговых центров“, - рассказал Кирсс.

У мужчины темные волосы и борода. Когда он сбежал, на нем были темные брюки и серый свитер, а на шее - шарф в черно-белую полоску. На ногах - кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел мужчину с фотографий, сообщить об этом по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.