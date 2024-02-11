ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (718-й день) | Россия атакует Украину дронами, в ВСУ - кадровые перестановки

В ночь на воскресенье ВСУ сообщили о крупном налете „шахедов“, 45 дронов атаковали центральные и южные регионы Украины

По данным украинских военных, 40 дронов удалось сбить. Из регионов поступают сообщения о повреждениях инфраструктуры и пострадавших

Накануне в Харькове „шахеды“ ударили по автозаправке, в результате разлилось горючее и начался большой пожар. Погибли по меньшей мере семь человек, в том числе трое детей

В России умер 71-летний украинец, которого обвиняли в шпионаже

В ростовском СИЗО умер 71-летний украинец Виктор Демченко, которого российские власти обвиняли в шпионаже, сообщает правозащитный центр „Мемориал“ (в России его признавали „иноагентом“, а затем ликвидировали по решению суда).

Украина утверждает, что Россия использует Starlink Илона Маска

Украинские власти заявили, что российские войска используют терминалы спутникового интернет-сервиса Starlink на оккупированных территориях, опубликовав, как утверждается, перехват разговора между двумя российскими военными в качестве подтверждения его „систематического“ использования.

Новые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины

Вслед за объявленной на этой неделе отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины президент Владимир Зеленский утвердил новые назначения в командовании войск.

Командующим Сухопутными войсками (эту должность занимал Александр Сырский до назначения на пост главнокомандующего ВСУ) назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк, ранее занимавший должность первого заместителя министра обороны.

Сергей Наев уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ. Согласно указу президента на этот пост назначен Юрий Содоль.

Главой Десантно-штурмовых войск стал Игорь Скибюк, который заменит в этой должности Максима Миргородского.

Командиром Сил территориальной обороны назначен Игорь Плахута.

Кадровые перестановки Зеленский мотивировал „стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета“.

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