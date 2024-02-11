Президент Азербайджана набрал 92% на досрочных выборах
ЦИК Азербайджана подвел окончательные итоги выборов президента, на которых Ильхам Алиев набрал 92,12 процента голосов.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 92,12 процента голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 11 февраля, сообщает DW.com.
Поокончательным данным ЦИК Азербайджана, явка избирателей на прошедших 7 февраля составила 76,43 процента. Теперь протокол с результатами комиссия должна отправить в Конституционный суд. Ильхам Алиев пробудет президентом еще семь лет.
Оппозиционер Керимли: В стране нарушаются все основные права
Лидер оппозиции Али Керимли в день выборов заявил, что в стране „нарушаются все основные права“. Оппозиционные партии „не могут нормально работать“, свобода собраний ограничена, а СМИ подвергаются давлению со стороны правительства, указал Керимли.
В последние месяцы власти Азербайджана усилили давление на независимые СМИ и арестовали нескольких критически настроенных журналистов, которые раскрыли факты взяточничества на высоком уровне, отмечает агентство AFP. Правозащитная организация Amnesty International 6 февраля раскритиковала усилившиеся репрессии властей в преддверии выборов как „всеобъемлющую, скоординированную атаку на гражданское общество и верховенство закона“.
Досрочные выборы Алиев объяснил „началом новой эры“
Выборы, первоначально назначенные на 2025 год, действующий президент страны перенес на февраль 2024 года и назвал их „началом новой эры“. Объясняя причины переноса даты выборов, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. „Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период“, - сказал он.
В сентябре Азербайджан начал военное наступление на Кавказе, чтобы привело к прекращению существования ранее самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, населенной преимущественно армянами. Осенью 2023 года десятки тысяч армян покинули свои жилища в этом регионе, что дало возможность поселения на эти земли гражданам Азербайджана. Президент Алиев считает, что тем самым „воссоединил“ свою страну.