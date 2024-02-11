Таллинн предупреждает: в понедельник и вторник возможен ледяной дождь

„В связи с предупреждением о ледяном дожде мы созвали сегодня кризисное совещание, на котором обсудили с ведомствами инструкции по реагированию на ситуацию. Мы поручили партнерам по обслуживанию городских улиц провести профилактическую обработку от обледенения и предупредили их о возможной необходимости направить на улицы весь ресурс. Мы также обратили внимание подрядчиков на необходимость своевременного и надлежащего обслуживания остановок общественного транспорта, спусков и подъемов, лестниц, пешеходных переходов и, в особенности, дорог, ведущих к детским и медицинским учреждениям. Однако даже при соблюдении всех этих мер на улицах может быстро образоваться очень скользкий слой льда, поэтому мы призываем пешеходов и водителей быть внимательными и следить за прогнозом погоды“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Патрули Муниципальной полиции снабжены насыпным материалом и будут готовы помогать горожанам в борьбе с гололедом. Квартирные товарищества могут получить гранитную крошку в районной управе: https://www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda .