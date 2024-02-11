Новый командующий Силами территориальной обороны Украины был одним из руководителей разгона Майдана

Информации об участии Плахуты в событиях того времени достаточно в открытом доступе.

В 2013-м генерал являлся начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД. В этом статусе он давал комментарий российскому изданию ТАСС. Тогда Плахута сообщил, что „сотрудник „Беркута“ отравился газом, примененным против него митингующими. Второй военнослужащий пострадал в давке. Диагноз ему установят позже“. Также он отметил, что для расчистки улиц, прилегающих к Администрации президента, привлекли около 400 военнослужащих внутренних войск и „Беркута“.

21 января 2014 года Плахута выходил к митингующим для переговоров (о посредничестве генерала рассказывал и один из бойцов „Беркута“).

Напомним, что 21 ноября 2013 года, украинское правительство Николая Азарова „внезапно“ передумало и объявило о том, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Поздним вечером того же дня на майдан Незалежности в Киеве начали собираться общественные активисты, оппозиционные политики и журналисты, выступавшие за интеграцию своей страны с ЕС. Так начались события, впоследствии получившие названия Майдан, Евромайдан и „революция достоинства“, в ходе которых украинцы отстояли право своей страны самостоятельно, без оглядки на Москву, выбирать свое будущее.

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он сменил на этой должности Александра Сырского, который назначен главкомом. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Зеленский своим указом 11 февраля назначил Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Накануне кабинет министров Украины освободил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны страны в связи с „переходом на другую работу“.

Ранее должность командующего Сухопутными войсками ВСУ занимал генерал-полковник Александр Сырский. Напомним, 8 февраля его назначили новым главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.