Директор школы: учителя хоть и получают 2400 евро, но работают 60 часов в неделю(33)
По словам директора Таллиннского французского лицея Петера Педака, учителя в столичных школах действительно получают в среднем по 2400 евро в месяц, но их трудовая нагрузка в полтора раза выше нормативной, пишет Rus.err.ee.
„Да, средняя зарплата учителя в Таллинне сейчас составляет 2400 евро, но он дает больше 30 уроков в неделю. Плюс все прочие дела: подготовка к урокам, проверка работ и бесконечная переписка. Туда же можно добавить всевозможные собрания и беседы по развитию, а также составление программы развития школы. Это длинный список“, - сказал Педак в передаче „Reedene Intervjuu“ (Пятничное интервью) на радиостанции Vikerraadio.
При этом учителя с повышенной нагрузкой все равно считаются работающими на одну ставку, которая предусматривает 21 урок в неделю.
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