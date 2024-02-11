Эстония планирует потратить на внедрение ИИ 85 млн евро

Видение министерства предполагает, что к 2030 году 75% организаций частного сектора внедрят ИИ для повышения эффективности своей деятельности. К этому времени, по планам, в Эстонии должны появиться по меньшей мере три первоклассных научных центра, работающих в сфере ИИ, сообщает Rus.err.ee.

По задумке министерства, в период с 2024 по 2026 год государство должно будет выделить на реализацию плана не менее 85 млн евро. Из них 9,8 млн евро планируется потратить на создание Центра передового опыта в области искусственного интеллекта, объединяющего государственные, частные и исследовательские учреждения для углубления сотрудничества и оказания практической поддержки при внедрении ИИ.

План министерства не является окончательным документом. Министерство ожидает оценок от других ведомств.

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