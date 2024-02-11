Гуманитарный кризис в Газе: жители питаются кормом для животных и рисом

„Мы знаем, что существует очень серьезный риск голода в Газе, если мы не будем регулярно обеспечивать значительные объемы продовольственной помощи“, — сказал региональный руководитель ВПП Мэтт Холлингворт.

На этой неделе Всемирная продовольственная программа сообщила Би-би-си, что израильские военные остановили четыре из пяти последних конвоев с гуманитарной помощью на север. Это означает, что перерыв между поставками в город Газа достиг двух недель.

„То, что у нас было, осталось после шести-семи дней перемирия [в ноябре], и вся помощь, которую разрешили ввозить на север Газы, к настоящему времени уже израсходована. Сейчас люди едят рис, и только рис“, — сказал он.

„Люди не могут найти его на рынке“, — сказал он. — Сейчас оно недоступно на севере сектора и в городе Газа“.

Махмуд Шалаби, местный работник службы медицинской помощи в Бейт-Лахии, сказал, что люди перемалывают кормовое зерно в муку, но даже оно теперь на исходе.

Би-би-си поговорила с тремя людьми, живущими в городе Газа и Бейт-Лахии, а также просмотрела кадры и интервью, снятые местными журналистами в Джабалии.

Представитель израильского военного ведомства, которому поручено координировать доступ к помощи в Газе, в январе заявил на брифинге, что „в Газе нет голода. Точка“. Агентство Cogat неоднократно заявляло, что не ограничивает объем гуманитарной помощи, направляемой в Газу.

По данным управления, 300 тысяч человек, проживающих в северных районах, в значительной степени отрезаны от помощи и им грозит голод.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что в январе более чем половине миссий по оказанию помощи на севере Газы было отказано в доступе и что израильские войска все чаще вмешиваются в процесс, определяя, как и куда доставляется помощь.

ООН предупреждает, что уже более 15% маленьких детей в северной части анклава хронически недоедают.

Люди также рассказывают, что в попытке добраться до водопроводных труб копают ямы в земле, чтобы напиться и помыться.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число миссий по оказанию помощи, которым было отказано в доступе в северную часть Газы, резко возросло: в январе туда не пропустили 56% грузов, по сравнению с 14% в период с октября по декабрь.

В сообщении также говорится, что израильские военные „иногда требовали обоснования“ количества топлива, предназначенного для медицинских учреждений, и „вводили ограничения на объем помощи, например, на количество продовольствия“.

Би-би-си обратилась за ответом в ЦАХАЛ. Нас направили нас в Cogat, где нам предложили обратиться с вопросами к представителям армии.

Духа аль-Халиди, мать четверых детей из Бейт-Лахии, рассказала Би-би-си две недели назад, что прошла почти 10 км до дома своей сестры в городе Газа в отчаянных поисках еды — к тому моменту ее дети не ели три дня.

„У меня нет денег, а если бы и были, то на главном рынке города ничего нет, — сказала она. — Моя сестра и ее семья тоже страдают. Она поделилась со мной последним запасом макарон в своем доме“.

„Мы чувствуем, что смерть стала неизбежной, — говорит ее сестра Ваад. — Мы потеряли верхний этаж нашего дома, но мы все еще живем здесь, несмотря на то, что дом может обрушиться. Уже две недели мы не можем ничего найти на рынке, а если какие-то продукты и есть, то они стоят в 10 раз дороже обычного“.

Согласно оценкам нескольких агентств ООН, почти треть жителей северных районов Газы сейчас испытывают „катастрофическую“ нехватку продовольствия. При этом получить свежие данные затруднительно из-за ограничений на доступ в этот район.

На севере Газы также не хватает источников воды.

„Многие из нас сейчас пьют непитьевую воду. Там нет труб, и нам приходится копать землю в поисках воды“, — объясняет Махмуд Салах из Бейт-Лахии.

На видео, снятом в районе Джабалии к северу от города Газа, видно, как жители сидят среди обломков разбомбленных улиц и копают землю, чтобы добраться до водопроводных труб.