Певкур: Неужели вы верите Путину? Мы продолжим строить линию обороны на границе с РФ

„Мы не будем менять наши планы, только потому что Путин дал интервью одному журналисту (Такеру Карлсону. - Ред.)“, - сказал Певкур в беседе с агентством dpa. „Неужели вы верите Владимиру Путину после того, что он говорил и как вел себя все эти годы?“ - добавил министр.

Он напомнил, что всего за несколько дней до вторжения в Украину Кремль также категорически исключал возможность нападения. „Мы просто повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех остальных странах“, - подчеркнул глава Минобороны Эстонии.

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