ФОТО | Выставка „Лица Российского Сопротивления“ открылась в Таллинне

Это серия выставок в разных городах мира о россиянах, которые выступили против преступного путинского режима и поплатились за это свободой, отмечают организаторы выставки. „Наши герои — это не только политики, которые вели открытую борьбу за свободу России. Это простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, учёные, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые — на десятилетия“.