ФОТО | Выставка „Лица Российского Сопротивления“ открылась в Таллинне
Сейчас выставка переехала в филиал музея Vabamu в бывшие тюремные камеры КГБ по адресу Пагари 1, Таллинн. До этого выставка прошла на улицах Риги, Вильнюса, Берлина, Праги, Стокгольма, Копенгагена, Осло, Нюрнберга, Дюссельдорфа, Кельна, Мюнхена, Будвы и сейчас готовится в других городах мира. При поддержке музея Vabamu и Reforum Spacе Tallinn эта выставка проходила в Таллинне на площади Vabaduse väljak в течение десяти дней в октябре.
Это серия выставок в разных городах мира о россиянах, которые выступили против преступного путинского режима и поплатились за это свободой, отмечают организаторы выставки. „Наши герои — это не только политики, которые вели открытую борьбу за свободу России. Это простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, учёные, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые — на десятилетия“.
Цель выставки — рассказать европейским гражданам о судьбах российских политических заключённых, привлечь внимание европейского общества к тотальному нарушению прав человека в России, добиться включения вопроса об освобождении российских политических заключённых в любые коммуникации с российской властью, которые проводятся или будут проводиться в будущем.