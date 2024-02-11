Россия может захватить страны Балтии, расширив на них свой „ядерный зонтик“ — немецкий эксперт

„Послание России в том, что она не планирует войну против НАТО, но немедленно применит ядерное оружие в случае войны, — объясняет Масала. — Нынешний „ядерный зонтик“ служит для защиты российской территории, а война не обязательно будет происходить на российской земле. Именно в этом и заключается опасная логика. Здесь Медведев ясно даёт понять именно то, чего многие опасаются: в случае нападения России на страны Балтии Россия может расширить свой „ядерный зонтик“ на территории, которые она затем захватит, и таким образом попытаться отпугнуть НАТО от защиты стран Балтии. Предупреждения о войне на Западе играют на руку россиянам в их внутренней политике. Потому что НАТО — это полезный образ врага, позволяющий сплотить большинство россиян вокруг поддержки войны против Украины. Всё новые упоминания о российском ядерном оружии — попытка посеять страх и панику на Западе“.