Россия может захватить страны Балтии, расширив на них свой „ядерный зонтик“ — немецкий эксперт(41)
С таким предупреждением в интервью BILD выступил военный эксперт Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене. Он прокомментировал очередные ядерные угрозы Дмитрия Медведева. Тот написал в соцсетях, что в случае конфликта России с НАТО „у нас просто не останется выбора, ответ будет асимметричным“, „будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками“, „это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис, конец всему“.
„Послание России в том, что она не планирует войну против НАТО, но немедленно применит ядерное оружие в случае войны, — объясняет Масала. — Нынешний „ядерный зонтик“ служит для защиты российской территории, а война не обязательно будет происходить на российской земле. Именно в этом и заключается опасная логика. Здесь Медведев ясно даёт понять именно то, чего многие опасаются: в случае нападения России на страны Балтии Россия может расширить свой „ядерный зонтик“ на территории, которые она затем захватит, и таким образом попытаться отпугнуть НАТО от защиты стран Балтии. Предупреждения о войне на Западе играют на руку россиянам в их внутренней политике. Потому что НАТО — это полезный образ врага, позволяющий сплотить большинство россиян вокруг поддержки войны против Украины. Всё новые упоминания о российском ядерном оружии — попытка посеять страх и панику на Западе“.