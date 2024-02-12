Откуда мошенники получают информацию о нас и куда обращаться за помощью?

С каждым днем ассортимент уловок телефонных мошенников становится все шире: жулики представляются служащими полиции, банков, военкоматов, компании Google, почтовыми курьерами, экспертами по ДТП… Схема в целом одинаковая – встревожить человека, втереться к нему в доверие и заставить под своим „чутким руководством“ выполнить нужные им действия.

Наша читательница считает, что в ее случае преступники вышли на новый уровень, так как им было известно намного больше, чем имя, фамилия и телефон…

„Этого знать не мог никто!“

„Звонок раздался через несколько дней после того, как я получила свою новую ID-карту. Я тогда ждала решения по ходатайству о бесплатной юридической помощи, которое оформляла в электронной среде государственного портала www.eesti.ee. И действительно я тогда очень часто заходила на свою страницу в eesti.ee, чтобы проверить, нет ли уже ответа“, – рассказывает женщина.

Поэтому, когда мужчина, представившийся работником портала eesti.ee, сообщил, что в ее профиле на портале госуслуг происходит подозрительная деятельность, у женщины не возникло вопросов. Она подтвердила, что это она сама проверяет свои данные.

Далее ей сообщили, что на ее имя была совершена попытка взять кредит, и чтобы подтвердить, что управляет профилем действительно его владелица, ее попросили авторизоваться повторно.

„В этот момент у меня закралось сомнение: не с мошенником ли я говорю? – рассказывает женщина. – Но мой собеседник ответил: „Ну хотите, я скажу вам данные вашей ID-карты, чтобы вы убедились, что разговариваете с госслужащим?“ И он назвал мое имя, фамилию, личный код, а также номер и дату выдачи новой ИД-карты, а также срок ее действия!“

Женщина уверяет, что после получения новой карточки прошло всего несколько дней, и карточку кроме нее самой и госслужащих никто не видел.