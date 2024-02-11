В Тюри в пожаре погибла женщина

11 февраля в 06:41 поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном деревянном жилом доме на Таллиннском шоссе в городе Тюри. Спасатели прибыли в 06:45, горела квартира на втором этаже. Пожар развивался быстро, огонь распространился под крышу. По словам вышедших из дома людей, внутри горящей квартиры мог остаться человек. Спасатель, вошедший в квартиру, обнаружил мертвую женщину. Скорая помощь доставила одного пострадавшего в больницу с подозрением на проблемы дыхания.

К 09:06 пожар удалось локализовать. В настоящее время конструкции здания вскрываются и тушатся. Помимо спасателей из Тюри, на месте присутствуют спасательные отряды из Пайде, Ярваканди и Вяндры, пярнуский экипаж и спасатели-добровольцы из Ойсу и Вяэтса.

По словам спасателей, они не услышали звука детектора дыма. Дальнейшее следствие установит причину возгорания.

Датчик дыма помогает спасти жизнь, убедитесь, что ваш детектор дыма находится в рабочем состоянии уже сегодня!

Чтобы проверить состояние датчика дыма, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарею датчика и установите датчик обратно на потолок. Только работающий и правильно установленный детектор дыма может спасти жизнь.

В этом году в результате пожара (вместе с сегодняшними двумя случаями) уже погибли 7 человек.

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