В Пыхья-Таллинне в результате пожара погиб человек

Когда приехали спасатели, выяснилось, что в подъезде четырехэтажного дома ощущается легкий запах дыма, после чего команда приступила к поиску источника возгорания.

Выяснилось, что дым шел из вентиляционной шахты на чердак. В ходе дальнейших поисков спасателей заинтересовали затемненные изнутри окна квартиры на втором этаже. После того, как выяснилось, что дверь никто не открывает, спасателям пришлось вскрыть дверь самостоятельно, и в 7:37 было установлено, что в квартире загорелся диван, на котором был найден погибший.

В 7:40 спасательная команда Лиллекюла потушила источник возгорания, помещения проветрили. Причины пожара и более точные обстоятельства выясняются.

По словам руководителя спасательной операции, в помещении не нашли датчик дыма и не слышали его сигнала. Спасательная служба напоминает: для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий детектор дыма.

Датчик дыма помогает спасти жизнь, убедитесь, что ваш детектор дыма находится в рабочем состоянии уже сегодня!

Чтобы проверить состояние датчика дыма, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарею датчика и установите датчик обратно на потолок. Только работающий и правильно установленный детектор дыма может спасти жизнь.

В этом году в результате пожара уже погибли 5 человек

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