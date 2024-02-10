Новости Эстонии
10.02.2024, 20:29

С завтрашнего дня разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер

 
Autoga merejääl.
Autoga merejääl.
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.

Пешком и на внедорожниках можно выходит на лед следующих водоемов:

  • Чудского озеро

  • Теплое озеро

  • Псковское озеро

Выход на лед пешком разрешен на водоемах:

  • Озеро Пабра

  • Озеро Ваннику

  • Озеро Крийва

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на транспорте:

  • Озеро Паттина

Запрещен выход на лед к истоку реки Наровы и устью реки Эмайыги на расстоянии ближе, чем на один километр. К устьям других рек запрещен выход ближе, чем на 200 метров. Запрещен выход на лед у острова Пийриссаар с восточной и юго-восточной стороны, а также на пролив между этим островом и материком от Лааксааре до Меэрепалу.

Ознакомиться с ледовой обстановкой на Чудском озере можно здесь.

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