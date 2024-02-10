С завтрашнего дня разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер
В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.
Пешком и на внедорожниках можно выходит на лед следующих водоемов:
Чудского озеро
Теплое озеро
Псковское озеро
Выход на лед пешком разрешен на водоемах:
Озеро Пабра
Озеро Ваннику
Озеро Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на транспорте:
Озеро Паттина
Запрещен выход на лед к истоку реки Наровы и устью реки Эмайыги на расстоянии ближе, чем на один километр. К устьям других рек запрещен выход ближе, чем на 200 метров. Запрещен выход на лед у острова Пийриссаар с восточной и юго-восточной стороны, а также на пролив между этим островом и материком от Лааксааре до Меэрепалу.
Ознакомиться с ледовой обстановкой на Чудском озере можно здесь.