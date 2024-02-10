Кая Каллас призывает не верить России

„Это такой нарратив, Россия хочет, чтобы мы в него верили. У нас тут ничего не происходит, у вас все плохо, – сказала Кая Каллас в эфире радио Äripäev на этой неделе. – На самом деле, это не отвечает действительности. Если вы посмотрите хотя бы на то, какой процент дает российский Центробанк“. Ставка Банка России действительно гораздо выше, чем в ЕС или США, и составляет уже 16%. Это должно помочь побороть инфляцию, вызванную падением курса рубля и ростом цен на импортные товары.