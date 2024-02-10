Война в Газе: Израиль готовит операцию в Рафахе и ударил по Ливану; Газа на грани голода

В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по окрестностям города Рафах, сообщает AFP. По информации Reuters, ссылающегося на медиков, в результате ударов погибли не менее 17 человек.

Нетаньяху, сообщая о проведении военной операции в городе Рафах, заявил, что Израиль не может достичь целей военной операции в секторе Газа, пока там остаются четыре батальона ХАМАС.

По словам Нетаньяху, мирные жители должны быть эвакуированы из зоны боевых действий.

При этом премьер Израиля не уточнил, куда он намеревается эвакуировать жителей южной части сектора Газа. Египет и Иордания ранее отказались принимать палестинских беженцев.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в израильском руководстве сообщило, что жителей города Рафах и его окрестностей могут переместить на север сектора Газа, сильно пострадавший от израильских ударов. На юге сектора Газа сейчас находятся в том числе мирные жители, которые до этого бежали от израильских ударов с севера Газы.

Представители ХАМАС, напавших 7 октября на Израиль и убивших более 1000 человек, предупредили, что военная операция в Рафахе может привести к тому, что погибнут или будут ранены десятки тысяч мирных жителей. Позже в субботу в ХАМАС сообщили, что в результате израильского удара по одному из жилых домов в Рафахе погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Нетаньяху, принимая решение о насильственном перемещении палестинцев с их родной земли, „переступает все красные линии“.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в ходе военной операции Израиля в секторе Газа были убиты более 28 тысяч мирных жителей, более 67 тысяч человек были ранены.

Удар по Ливану

Израиль в субботу также нанес удар по Ливану.

Ранее Израиль ограничивался ударами по приграничной территории Ливана.

На этот раз цель располагалась в глубине ливанской территории, в 60 км от южной границы страны.