Новейшая российская ракета „Циркон“ — „убийца авианосцев“. Что это такое и били ли ей по Киеву

Эта скоростная ракета является одной из последних разработок российского ракетостроения, которую в Москве позиционируют как серьезную угрозу для западных армий.

В отличие от „Кинжалов“, которые запускают с самолетов, „Цирконы“ разрабатывали для базирования на кораблях и субмаринах с возможной адаптацией под наземные пусковые установки. Это расширяет варианты их применения, в том числе и неожиданного (ОТРК менее заметны, чем МиГ-31К).

В то же время открытой информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках не так много.

„Скоростная ракета“ на Киев

В разгар ракетной атаки 7 февраля около 7:40 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о „выходе баллистики из Крыма в направлении Киева“. Чуть позже воздушные силы ВСУ подтвердили движение „скоростной ракеты“ на столицу.

Впоследствии стало известно, что обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве.

Однако особый интерес вызвала маркировка на этих обломках.

„Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней ракетной атаки. Она была запущена из Крыма и попала в районе Киева. Сейчас по сети распространяется фото детали, которая вероятно может соответствовать данной ракете. Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 „Циркон“, запущенная из универсального вертикального пускового контейнера“, — написали авторы канала Monitor.

И добавили, что полет ракеты похож на гибрид „Кинжала“ и „Оникса“.

На опубликованном фото действительно видно маркировку „3М22“, а также пронумерованные детали, что может быть свидетельством „изделия“, которое все еще находится на стадии разработки и испытаний.

В Воздушных силах не подтверждают, как, впрочем, и не опровергают возможность того, что это действительно был „Циркон“.