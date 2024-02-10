Новейшая российская ракета „Циркон“ — „убийца авианосцев“. Что это такое и били ли ей по Киеву
Комбинированный российский авиаудар по Украине 7 февраля, кроме разрушения гражданских объектов и жертв, оставил вопрос о том, действительно ли российские войска впервые использовали против украинской столицы свою новейшую ракету „Циркон“, пишет Би-би-си.
Эта скоростная ракета является одной из последних разработок российского ракетостроения, которую в Москве позиционируют как серьезную угрозу для западных армий.
В отличие от „Кинжалов“, которые запускают с самолетов, „Цирконы“ разрабатывали для базирования на кораблях и субмаринах с возможной адаптацией под наземные пусковые установки. Это расширяет варианты их применения, в том числе и неожиданного (ОТРК менее заметны, чем МиГ-31К).
В то же время открытой информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках не так много.
„Скоростная ракета“ на Киев
В разгар ракетной атаки 7 февраля около 7:40 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о „выходе баллистики из Крыма в направлении Киева“. Чуть позже воздушные силы ВСУ подтвердили движение „скоростной ракеты“ на столицу.
Впоследствии стало известно, что обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве.
Однако особый интерес вызвала маркировка на этих обломках.
„Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней ракетной атаки. Она была запущена из Крыма и попала в районе Киева. Сейчас по сети распространяется фото детали, которая вероятно может соответствовать данной ракете. Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 „Циркон“, запущенная из универсального вертикального пускового контейнера“, — написали авторы канала Monitor.
И добавили, что полет ракеты похож на гибрид „Кинжала“ и „Оникса“.
На опубликованном фото действительно видно маркировку „3М22“, а также пронумерованные детали, что может быть свидетельством „изделия“, которое все еще находится на стадии разработки и испытаний.
В Воздушных силах не подтверждают, как, впрочем, и не опровергают возможность того, что это действительно был „Циркон“.
На вопрос Украинской службы Би-би-си представитель ВС ВСУ Юрий Игнат ответил, что этот вопрос сейчас изучают следователи, и именно они смогут прийти к выводу о том, какую же именно ракету выпустили из аннексированного полуострова.
С начала года российские войска уже обстреливали Украину новыми видами ракет, в частности следователи прокуратуры и полиции подтверждали, что Россия выпускала по Харькову северокорейские баллистические ракеты KN-23.
Впрочем, сейчас маркировка свидетельствует, что речь идет все же об изделии российской промышленности, которым вполне может оказаться гиперзвуковая ракета „Циркон“.
Российские официальные источники эту информацию никак не комментировали.
Что известно о „Цирконе“
3M22 „Циркон“ разрабатывали как гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету, которой россияне планируют перевооружить часть своего флота.
О разработке этих ракет стало известно несколько лет назад, а в 2019 году Владимир Путин утверждал, что „Циркон“ может поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1 000 км и разгоняться до 9 махов.
Ранее правительственная „Российская газета“ писала о скорости 5-6 махов, но на испытаниях „Циркон“ якобы смогли разогнать до 8 махов.
В то же время во время недавней атаки на Киев неизвестная ракета из Крыма, по данным канала Monitor, так и не пересекла границу гиперзвуковой скорости.
Относительно дальности „Цирконов“ также нет ясности, ведь, кроме озвученной Путиным боевой дистанции в 1 тыс. км, другие российские источники давали 300-600 км. Но этот параметр можно менять за счет модернизаций, а также в зависимости от высоты полета — на более высоких траекториях дальность больше за счет меньшего сопротивления воздуха.
Вес боевой части оценивается в 300-400 кг.
На вооружение российского флота ракеты официально поступили в январе 2023 года, а серийно они производятся с 2022 года.
В целом же россияне стараются держать большинство характеристик „Циркона“ в тайне.
„Достоверных фото этой ракеты в открытом доступе нет — так, чтобы ее можно было разглядеть достаточно близко“, — отмечал военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире „Радио NV“.
Изображения „Цирконов“ обычно публикуют либо в виде анимаций, либо как кадры учебных пусков с кораблей, то есть с достаточно большого расстояния.
Сейчас известно, что носителями ракет являются фрегаты „Адмирал Горшков“ и „Маршал Шапошников“, а также атомная субмарина „Северодвинск“. Впрочем, все они входят в состав либо Северного, либо Тихоокеанского флота России и находятся далеко от Черного моря.
Поэтому возникает вопрос, как именно запустили „Циркон“, если это действительно был он.
В 2022 году российские СМИ сообщали о разработке берегового комплекса для „Цирконов“ на базе самоходных пусковых установок „Бастион“, который россияне активно используют для пусков ракет „Оникс“.
Транспортно-пусковые контейнеры обеих ракет имеют аналогичные габариты.
Поэтому вероятно, что 7 февраля из Крыма состоялся пуск „Циркона“ из адаптированного под него комплекса „Бастион“.
Другой вариант, о котором пишет Defense Express, — пуск из стационарного берегового ракетного комплекса „Утес“ (известный также как „Объект-100“), расположенного недалеко от Севастополя.
„Сырая“, но опасная ракета
Российские военные обозреватели называют „Циркон“ „убийцей авианосцев“, который традиционно „не имеет аналогов“ в мире и благодаря своим скорости, траектории и электронной защите не перехватывается противоракетной обороной.
Тем не менее, ракету, которая упала в Киеве, вероятно, сбили или подавили средствами РЭБ. Перехватывать подобные цели способны комплексы PATRIOT и SAMP/T.
Другой вариант — неточность, которой страдают противокорабельные ракеты при пусках по наземным целям.
„3М22 „Циркон“ — это очень проблемная, сырая и трудно принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета“, — пишет военный обозреватель Александр Коваленко.
Он считает, что по Киеву прилетел все же не „Циркон“, а другая ракета, „при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22“.
В то же время, если применение „Циркона“ подтвердится, то это станет новым вызовом для украинской ПВО, ведь будет означать, что российская армия использует против Украины уже второй тип гиперзвуковых ракет — в дополнение к „Кинжалам“.
Каждая ракетная атака увеличивает опыт российских конструкторов и позволяет им совершенствовать свои изделия. Это же будет касаться и „Цирконов“.
Пусковые установки „Бастион“ способны нести два контейнера, поэтому нельзя исключать и одновременного применения нескольких ракет, как это уже бывало с „Кинжалами“, когда россияне пытались пробить оборону Киева одним махом.
Кроме того, выдвижение мобильных оперативно-тактических комплексов может быть менее заметным для разведки, в отличие от ситуаций, когда „Кинжалы“ запускают с МиГ-31, взлеты которых активизируют воздушную тревогу по всей Украине.
„Если и когда в следующие несколько дней будет подтвержден факт применения „Циркона“ по Киеву, то „из чего пускали эту ракету“ станет отдельно острым вопросом. Не только для нас, но и для стран НАТО“, — предупреждает Иван Киричевский.
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