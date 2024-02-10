ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (717-й день) | Украине хватит снарядов ПВО до марта, на востоке ситуация для ВСУ ухудшилась
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли 73 авиационных удара и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 111 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили 11 атак противника возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Ямполевки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили 22 атаки россиян неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили 21 атаку противника в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также еще 12 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отбили 19 атак противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области, на запорожском направлении отбили три атаки западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области.
На херсонском направлении войска РФ четыре раза безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, двум складам боеприпасов противника.
Семь человек погибли при атаке беспилотников в Харькове. Среди погибших — трое детей
В ночь на 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками типа „Шахед“ Харьков, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате атаки в Немышлянском районе города была повреждена гражданская инфраструктура. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, беспилотники атаковали АЗС. Возникло несколько масштабных пожаров, 15 жилых частных домов сгорели полностью.
При ударах погибли семь человек, в том числе трое детей семи и четырех лет, а также младенец около шести месяцев. Еще три человека получили ранения.
Российские войска атаковали Украину 31 дроном-камикадзе
ВСУ заявили, что сбили 23 беспилотника.
В ночь на 10 февраля российские военные запустили по Украине 31 беспилотник-камикадзе типа „Шахед“ из Курской области и с территории аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Основные направления удара стали Одесская и Харьковская области. Там украинские военные сбили 23 беспилотника.
Четыре человека ранены в результате атаки беспилотников в Одесской области
Как рассказал начальник военной администрации Одесской области Олег Кипер, за ночь войска РФ трижды атаковали регион беспилотниками. Первая группа дронов атаковала Одессу, все девять запущенных беспилотников сбили. Обломки одного из них повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия.
Вторая и третья группы беспилотников атаковали припортовой инфраструктуре Подунавья. Украинские силы ПВО сбили 12 дронов. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Кроме того, войска РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Измаила: повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном доме и гараже.
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Баргилевич руководил Силами территориальной обороны.
„Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели“, — сказал президент Украины.
Сырский, рассказал Зеленский, уже определил кандидатуры своих заместителей. Их фамилии президент Украины не назвал. „Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов“, — добавил он.
С 2014 по 2016 год Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Затем его назначили начальником оперативного управления командования Сухопутных войск, где он отвечал за развитие территориальной обороны.
С 2020 по 2022 год Баргилевич исполнял обязанности заместителя командующего Сухопутных войск. В 2022-2023 годах Баргилевич занимал должность начальника штаба оперативно-стратегической группировкой войск „Хортица“, в сфере ответственности которой был восточный участок фронта. Командующим этой группировки был Александр Сырский.
В Харькове погибла семья из пяти человек
В Харькове в одном из домов, сгоревших в результате атаки российских беспилотников, погибла семья из пяти человек, рассказал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики. Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пыталась спастись в ванной. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.
В другом доме, по его словам, погибли 66-летний мирный житель и его 65-летняя жена.
The New York Times: Украине хватит снарядов ПВО до марта, если не будет пополнений
Запасы снарядов для ПВО у украинской армии постоянно истощаются, и если в ближайшее время не будет пополнений, их хватит до марта, пишет The New York Times со ссылкой на оценку американских чиновников.
Без помощи США, предупреждают собеседники издания, а также западные аналитики, „каскадный коллапс“ на фронте возможен уже в этом году. Они отмечают, что пройдет еще как минимум два месяца, прежде чем отсутствие помощи скажется в широких масштабах. Однако без нее, по их словам, трудно представить, как Украина может сохранить позиции на поле боя.
Чиновники и военные аналитики говорят, что при таком раскладе уже к марту Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета может столкнуться с трудностями при отражении российских атак.
России, однако, также будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины, отмечают аналитики. Скорее всего, российские войска будут продвигаться вперед „неуклюже, и разрозненно“, с большими потерями, предполагают они.
В этих условиях новому главнокомандующим Александру Сырскому, отмечает The New York Times, придется столкнуться все с теми же „мрачными расчетами“ и решать, когда стоимость защиты территории перевешивает выгоду, полученную от нанесения урона противнику. Как пишет издание, ему не раз приходилось решать это „кровавое уравнение“, однако критики нового главкома указывают, что его решения не всегда были верными — особенно в тяжелых боях за Бахмут.
ПВО РФ перехватили и уничтожили три беспилотника в Брянской области
В ночь на 10 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Брянской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке „киевский режим“.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили только два дрона. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Три человека ранены при обстреле Белгородской области
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа. Пострадали трое рабочих — у них осколочные ранения различных частей тел. Пострадавших госпитализировали.
В результате атаки также был поврежден экскаватор.
По материалам Meduza.
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