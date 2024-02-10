ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (717-й день) | Украине хватит снарядов ПВО до марта, на востоке ситуация для ВСУ ухудшилась

В результате атаки в Немышлянском районе города была повреждена гражданская инфраструктура. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, беспилотники атаковали АЗС. Возникло несколько масштабных пожаров, 15 жилых частных домов сгорели полностью.

Семь человек погибли при атаке беспилотников в Харькове. Среди погибших — трое детей

На шахтерском направлении украинские военные отразили две атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области, на запорожском направлении отбили три атаки западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили 21 атаку противника в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также еще 12 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отбили 22 атаки россиян неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Ямполевки Донецкой области.

За минувшие сутки войска РФ нанесли 73 авиационных удара и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

„Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели“, — сказал президент Украины.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Измаила: повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном доме и гараже.

Вторая и третья группы беспилотников атаковали припортовой инфраструктуре Подунавья. Украинские силы ПВО сбили 12 дронов. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Как рассказал начальник военной администрации Одесской области Олег Кипер, за ночь войска РФ трижды атаковали регион беспилотниками. Первая группа дронов атаковала Одессу, все девять запущенных беспилотников сбили. Обломки одного из них повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия.

Четыре человека ранены в результате атаки беспилотников в Одесской области

В ночь на 10 февраля российские военные запустили по Украине 31 беспилотник-камикадзе типа „Шахед“ из Курской области и с территории аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

При ударах погибли семь человек, в том числе трое детей семи и четырех лет, а также младенец около шести месяцев. Еще три человека получили ранения.

Сырский, рассказал Зеленский, уже определил кандидатуры своих заместителей. Их фамилии президент Украины не назвал. „Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов“, — добавил он.

С 2014 по 2016 год Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Затем его назначили начальником оперативного управления командования Сухопутных войск, где он отвечал за развитие территориальной обороны.

С 2020 по 2022 год Баргилевич исполнял обязанности заместителя командующего Сухопутных войск. В 2022-2023 годах Баргилевич занимал должность начальника штаба оперативно-стратегической группировкой войск „Хортица“, в сфере ответственности которой был восточный участок фронта. Командующим этой группировки был Александр Сырский.

В Харькове погибла семья из пяти человек

В Харькове в одном из домов, сгоревших в результате атаки российских беспилотников, погибла семья из пяти человек, рассказал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики. Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пыталась спастись в ванной. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.

В другом доме, по его словам, погибли 66-летний мирный житель и его 65-летняя жена.

The New York Times: Украине хватит снарядов ПВО до марта, если не будет пополнений

Запасы снарядов для ПВО у украинской армии постоянно истощаются, и если в ближайшее время не будет пополнений, их хватит до марта, пишет The New York Times со ссылкой на оценку американских чиновников.