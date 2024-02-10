22 миллиона евро. Таллинн уже в этом году начнет строительство нового здания „Кулло“

Здание старейшей и крупнейшей школы по интересам Эстонии, которую посещают 2400 учеников, было построено в 1970-х годах. К настоящему моменту оно амортизировалось, его пространственные и технические возможности не соответствуют современным требованиям.

Как отмечает вице-мэр Тийт Терик, устаревшее здание планируется снести уже осенью этого года. На его месте будет возведен современный комплекс, который, помимо школы по интересам, планируется использовать как аттрактивный общественный центр.

„Благодаря новому содержанию, в дальнейшем дом „Кулло“ предложит деятельность для значительно большего круга людей и, безусловно, привлечет новых посетителей благодаря долгожданному 300-местному концертному залу“, - добавил Терик.

Посмотреть, как будет выглядеть новое здание и прочитать подробнее можно в Ehituslehest!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.