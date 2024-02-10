Стрижка подорожала c 10 до 15 евро. Экономист объясняет причины резкого повышения цен

В контексте недавней статистики один знакомый поделился со мной хорошим реальным примером, иллюстрирующим изменение цены – стрижка для ребенка, которая раньше стоила 10 евро, в том числе месяц назад, в начале февраля стоила уже 15 евро, то есть услуга подорожала на 50 %.

Этот пример повышения цены – случай как раз иллюстрирует концепцию снижения издержек „на обновление меню“. Истоки этого термина берут начало в ресторанном мире, где, как правило, цены на блюда и напитки в меню в связи с изменением затрат меняются не отдельно по каждому блюду и не по несколько центов, а берётся сразу все меню и устанавливаются новые цены на все позиции. Цены часто повышаются заранее, чтобы застраховаться от ожидаемого будущего роста цен и издержек без необходимости „печатать новое меню“.

Очевидно, что даже если в начале года НСО вырос на 1,67 процентного пункта, подорожали отопление и электричество, а возможно, и зарплата, общая база затрат не могла возрасти вдвое за один месяц в случае с вышеупомянутой стрижкой. Однако цена услуги возросла. Очевидно, что причиной такого решения стала необходимость скорректировать цену, которая оставалась на одном уровне в течение всего предыдущего года, с учетом возросших расходов и создать резерв на ближайшие месяцы, чтобы не вводить новый прайс-лист в апреле или мае. Однако повышение НСО послужило поводом для пересмотра цен.

Теперь можно ожидать паузу в „в печати новых меню“

Переходя от частностей к общему, следует, конечно, сказать, что не все трейдеры изменили свое „меню“ в январе. На самом деле, частично они уже начали это делать в конце прошлого года, поскольку предстоящее повышение налогов создавало для этого благоприятные условия.

Подобный скачок расходов на обновление ценников мы уже наблюдали однажды, во время большого повышения цен в 2021-2022 гг. Тогда тоже был страх перед ростом затрат, и, забегая вперед, можно сказать, что цены были повышены больше, чем того требовали фактические затраты.

Заглядывая в будущее, можно надеяться, что с точки зрения населения и предприятий Эстонии период повышения цен в значительной степени уже закончился. С одной стороны, это уменьшит давление на заработную плату, вызванное резким ростом цен на потребительские товары и услуги. С другой стороны это важно для туристического сектора, поскольку иностранный туризм еще не восстановился после спада, вызванного коронакризисом. Эстония уже является относительно дорогой страной для европейских туристов. Не говоря, конечно, об экспорте Эстонии в целом, поскольку быстро растущая база расходов значительно снижает ценовую конкурентоспособность наших предприятий на внешних рынках.