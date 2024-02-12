Бывший советник Путина: последние 15 лет его главной идеей было расширение империи
В интервью Eesti Päevaleht бывший советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов заявил, что президент РФ в первую очередь заинтересован в расширении империи, а последние 15 лет он проверяет свои собственные ресурсы и ресурсы жертв агрессии с помощью атак на бывшие страны-члены СССР.
Журналист и основатель Delfi Grupp Ханс Х. Луйк попросил описать Илларионова то, как „скромный представитель КГБ постепенно превращается в тирана“. „Объясните, пожалуйста, каковы основные мотивы Путина - он хочет править Россией до конца дней своих или его интересует богатство?“ - спросил он бывшего советника президента России.
„Я проработал в Кремле почти шесть лет на должности экономического советника президента России. Я разрабатывал экономическую политику, анализировал состояние экономики. Вместе с коллегами я советовал, что делать и чего не делать. Это было лучшее время в экономической истории России за более чем тысячу лет! За десять лет общий объем ВВП в России вырос почти в два раза. Потребление на душу населения в России выросло в нереальные 2,3 раза, - рассказал Андрей Илларионов. - Начало века было наилучшим периодом даже по сравнению с другими самыми хорошими периодами в экономической истории России, включая ленинский нэп - новую экономическую политику 1920-х годов. Некое экономическое чудо, которое продолжалось почти целое десятилетие. Конечно, сейчас это время закончилось. Это оказалось возможным благодаря не моим советам или советам других людей, а заинтересованности в развитии большого начальника, о котором вы говорите.
Путин начал накапливать ресурсы, чтобы использовать их для нападения на своих соседей.
Надо быть объективными: Путин был заинтересован в экономическом росте, в накоплении экономических ресурсов. Но у нас с ним были разные взгляды на то, для чего следует использовать эти экономические ресурсы. Я считал, что их нужно использовать для повышения уровня жизни российских граждан путем запуска различных программ и проектов, которые позволят им мирно войти в свободный мир и пользоваться преимуществами международного экономического, научного и образовательного сотрудничества.
Цель Путина, как мы позже поняли, была совершенно противоположна. Он не заинтересован в повышении уровня жизни российского народа. Путин начал накапливать ресурсы, чтобы использовать их для нападения на своих соседей, и не только соседей. Теперь мы переходим к вашему главному вопросу. Какова его основная идея? Какой мотив движет Путиным и его политикой? Разумеется, человек, который сможет ответить на этот вопрос, заслуживает Нобелевской премии. Позвольте и мне внести свой вклад.
Когда Путин занял пост в Кремле, его мышление было иным. Вначале, особенно в первые два-три года, с 2000-го по, скажем, 2003-й, Путин был явно заинтересован в интеграции с Западом. Он говорил о Европейском союзе, и, в частности, о НАТО, как публично, так и нет, утверждая, что он заинтересован в том, чтобы Россия стала полноправным членом НАТО. Он говорил об этом желании не раз и не два, а много раз, год за годом, причем в таком тоне, что если бы мы услышали его слова сейчас, 20 лет спустя, то были бы шокированы. Трудно представить, что это тогда говорил тот самый человек, который сейчас видит в НАТО главного врага. И очень важно, что главным и самым страшным врагом для него стал Запад. Он посвятил Западу несколько речей, в которых десятки раз в течение одного выступления называл Запад заклятым врагом России, Кремля и своим собственным.
Последние десять лет, - вернее, последние 15 лет, разумеется, с 2008 года, - его главной идеей было расширение империи, что проявилось в атаке на Грузию в 2008 году, а с 2014 года Путин нападает на Украину. Не стоит забывать и об атаке на Эстонию в 2007 году, а также о гибридных кибератаках против Эстонии, с помощью которых он проверяет свои собственные ресурсы и ресурсы жертв агрессии, чтобы узнать, какой будет реакция. Таким образом, можно сказать, что с 2007 года, то есть уже 17 лет, расширение империи было одной из основных идей Путина - а теперь и вовсе стало его главной идеей“.
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