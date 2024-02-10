СЕГОДНЯ | Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя: Как выступит Кристьян Ильвес во второй день соревнований?
Сегодня пройдет второй день этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя. Кристьян Ильвес, занявший вчера второе место, начнет соревнования по прыжкам с трамплина в 14:00, а лыжную гонку на 10 км по методу Гундерсена – в 15:45. Прямую трансляцию покажет ETV.
Ильвес, который заработал свое первое место на пьедестале в этом сезоне, в пятницу уступил только норвежской звезде Ярлу Магнусу Рииберу.
Ильвес, занявший четвертое место в лыжных гонках, перед прыжками отставал от Риибера всего на 0,6 балла. В прыжках с трамплина он прыгнул на 99,5 метра, что позволило ему занять второе место.
По словам Ильвеса, взойти на пьедестал почета на глазах у родной публики было очень приятно. „Сегодня все встало на свои места, и я, наверное, совершил лучший прыжок из четырех, которые я здесь показал. Ветровые условия были не лучшими, и это показывает, что я начинаю обретать некоторую уверенность“, — сказал Ильвес после выступлений. „Последнего приятного толчка все еще не хватает, но этот прыжок уже был очень близок к идеалу“.
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