СЕГОДНЯ | Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя: Как выступит Кристьян Ильвес во второй день соревнований?

Ильвес, занявший четвертое место в лыжных гонках, перед прыжками отставал от Риибера всего на 0,6 балла. В прыжках с трамплина он прыгнул на 99,5 метра, что позволило ему занять второе место.

По словам Ильвеса, взойти на пьедестал почета на глазах у родной публики было очень приятно. „Сегодня все встало на свои места, и я, наверное, совершил лучший прыжок из четырех, которые я здесь показал. Ветровые условия были не лучшими, и это показывает, что я начинаю обретать некоторую уверенность“, — сказал Ильвес после выступлений. „Последнего приятного толчка все еще не хватает, но этот прыжок уже был очень близок к идеалу“.