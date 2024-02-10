10.02.2024, 18:30
ТАБЛИЦА | Обзор цен на рынках страны: подготовка к Масленице и Дню святого Валентина
ФОТО: | Delfi Meedia
В феврале есть несколько важных праздников, связанных с едой и приемом пищи.
Сегодня, 10 февраля, по китайскому календарю начало года дракона. Но для нас важнее Масленица, которая в Эстонии в этом году празднуется 13 февраля. По церковному календарю Масленица - последний день перед большим постом, когда можно позволить себе всё самое вкусное - свинину, свиные ножки, гороховый суп, масленичные булочки и прочее.