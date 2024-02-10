ТАБЛИЦА | Обзор цен на рынках страны: подготовка к Масленице и Дню святого Валентина

Сегодня, 10 февраля, по китайскому календарю начало года дракона. Но для нас важнее Масленица, которая в Эстонии в этом году празднуется 13 февраля. По церковному календарю Масленица - последний день перед большим постом, когда можно позволить себе всё самое вкусное - свинину, свиные ножки, гороховый суп, масленичные булочки и прочее.