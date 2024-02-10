Экономика
10.02.2024, 18:30

ТАБЛИЦА | Обзор цен на рынках страны: подготовка к Масленице и Дню святого Валентина

 
Eesti Konjunktuuriinstituut
Vastlakuklid
Vastlakuklid
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В феврале есть несколько важных праздников, связанных с едой и приемом пищи.

Сегодня, 10 февраля, по китайскому календарю начало года дракона. Но для нас важнее Масленица, которая в Эстонии в этом году празднуется 13 февраля. По церковному календарю Масленица - последний день перед большим постом, когда можно позволить себе всё самое вкусное - свинину, свиные ножки, гороховый суп, масленичные булочки и прочее.

Для традиционного празднования масленицы все необходимые продукты питания и готовые масленичные булочки можно найти на рынках Эстонии. Масленичные булочки дороже всего в столице, в других городах можно найти дешевле, поэтому диапазон цен за одну булочку варьируется от 1,30 евро в Пярну до 3,60 евро на таллиннском рынке Нымме.

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