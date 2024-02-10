Юри Ратас учит, как быть хорошим руководителем: нельзя прятать голову в песок

„На самом деле нужно работать над созданием команды, которая работает и хочет дальше работать вместе“, – сходу заявил Ратас и дальше рассуждал уже на эту незаявленную тему.

„В политике очень важно думать, что если ты с кем-то сотрудничаешь, будь то в правительстве или в коалиции, в конце концов, он всегда твой конкурент, – признался бывший премьер-министр. – Но если вы сотрудничаете (а коалиция – это одна команда), то вам фактически придется исходить из того, что вы выигрываете, но и он выигрывает. Это то, с чего я пытался начать“.

По мнению Ратаса, ценность и достоинство – ключевые термины в управлении персоналом. „Вы всегда должны ценить членов своей команды и говорить им лично, что они важны. Достоинство должно оставаться всегда, это нужно сохранять“, – сказал политик.

„Даже если вам хотелось бы провалиться под землю, чтобы никто вас не видел и не слышал, не получится спрятать голову в песок“, - добавил он.