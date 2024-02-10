Высота не помеха! Воры забрались в квартиру через балкон и украли из сейфа крупную сумму(11)
Многие владельцы недвижимости не уделяют достаточно внимания безопасности балконов, особенно на верхних этажах высоких многоквартирных домов. Однако если охранная система не охватывает весь дом, воры легко проникнут в ваше жилище через балкон. Несколько таких случаев произошло в минувшем месяце.
27 января в полицию поступило сообщение о том, что в Каркси-Нуйа воры через балкон забрались в квартиру на улице Выйду и украли из сейфа наличные. В социальных сетях распространяется сообщение, в котором человеку, чья информация поможет поймать злоумышленника, предлагается вознаграждение в размере 10 000 евро. Кража была совершена в период с вечера 23 января до утра 27 января.
В начале года, 4 января, в Тарту вор забрался через балконную дверь в квартиру на улице Пикк и украл множество вещей. Личность преступника и размер ущерба еще устанавливаются.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рассказывает, как предотвратить подобные случаи и защитить свой балкон.
Балкон – не кладовка
Хотя балкон может показаться идеальным местом для хранения велосипедов, колясок и прочих вещей, с точки зрения безопасности это далеко не лучшая идея.
Все оставленные на балконе вещи, будь то лопаты для снега или велосипеды, могут привлечь внимание преступников. „Первый шаг по обеспечению безопасности балконов – ничего не хранить там, – советует эксперт. – И не имеет значения, на каком этаже вы живете: на первом или пятом“.
В фокусе некоторых воров – вещи, которые можно быстро продать на вторичном рынке. Велосипеды, коляски и т. п. относятся именно к ним.
Высота вору не помеха
По словам Пярьяла, люди, проживающие на верхних этажах многоквартирных домов, нередко чувствуют себя слишком безопасно. „Если у жильцов первого этажа есть хоть малейшее чувство опасности, то, например, на третьем этаже люди чувствуют себя довольно уверенно и предполагают, что злоумышленник к ним не заберется“, – сказал он.
Однако для профессионального вора высота – не проблема. Пярьяла вспоминает случай, когда воры украли велосипед с балкона третьего этажа: они залезли на козырек первого этажа, оттуда – на балкон второго этажа и дальше – на третий. С помощью веревки спустили велосипед вниз и уехали. „Злоумышленники залезают по балконам, козырькам и водосточным желобам“, – предупредил специалист.
Балкон – легкий способ забраться в дом
Даже в домах, где есть охранная система, окна и балконы часто не защищены. Воры знают это и поэтому могут использовать их как легкий способ проникнуть в помещение. Однако окна и балконы тоже можно поставить под охрану с помощью магнитных датчиков. Стоит учесть, что магнитный датчик сообщает об опасности только тогда, когда рама двигается. „Если вор решит проявить хитрость и разбить стекло двери/окна, рама останется на месте и сигнализация не сработает“, – отметил Пярьяла. Для того чтобы быстро узнать об опасности в такой ситуации, надо установить на окно датчик разбития стекла – он распознает разбитие стекла по частоте звука. В частном доме, где много больших окон, датчик рекомендуется установить на каждое стекло.