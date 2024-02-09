ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (716-й день) | Министр обороны Украины представил нового главнокомандующего ВСУ

За сутки украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, а ракетные войска Украины — по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов.

На херсонском направлении российские войска в течение суток предприняли четыре безуспешные попытки штурма позиций ВСУ.

На запорожском направлении украинские силы отразили две атаки западнее Новопокровки и в районе Работино Запорожской области.

На шахтерском направлении ВСУ отбили две атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать оборону в районе Новомихайловки Донецкой области, где российские войска при поддержке авиации 12 раз пытались улучшить тактическое положение.

На авдеевском направлении украинские силы отразили 17 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские силы отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили 10 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

За сутки произошло 91 боевое столкновение. Всего российские войска нанесли 49 авиаударов, а также совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

Поулсен заявил, что потенциал России по производству военной техники значительно вырос, и в связи с этим Дании необходимо ускорить инвестиции в свою военную промышленность, хотя угрозы прямого нападения на страну, по его словам, нет. Изменение оценки НАТО, как пишет Reuters, произошло после того, как с аналогичными предупреждениями в последние недели выступили и представители других стран альянса — например, министр обороны Германии Борис Писториус.

Статья 5 предполагает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех участников альянса и требует от стран коллективной обороны.

„Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит статью 5 [Североатлантического договора] и солидарность НАТО. Это не входило в оценку альянса в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план“, — сказал он.

Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может атаковать страну НАТО в течение трех-пяти лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поулсен в интервью газете Jyllands-Posten.

„Путин не первый раз обвиняет Польшу в развязывании войны“. Глава польского МИД — о словах российского президента в интервью Карлсону

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором российский президент заявил, что Польша в 1939 году „вынудила“ Гитлера напасть и начать войну.

„Российский диктатор Путин уже не первый раз обвиняет в развязывании Второй мировой войны Польшу, захваченную Советским союзом 17 сентября 1939 года. Мы привыкли к параноидальным оправданиям российского вторжения в Украину в 2022 году. Что шокирует, так это то, что на этот раз им помог американский журналист“, — написал Сикорский.

„Перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них“, — сказал Путин в интервью.

В Сумской области два человека погибли от сброшенных авиабомб

Российские войска сбросили семь авиабомб на три пограничные общины (Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую) в Сумском районе Сумской области, сообщает местная прокуратура.

В результате атаки врага погибли двое местных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Кроме того, ранены четыре человека.

Повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, территория фермерского хозяйства и складское помещение.

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Генштабе

„Как министр обороны, гарантирую всю возможную поддержку действий и решений командования вооруженных сил Украины. Оборона — в надежных руках“, — написал Умеров.

Во время представления в Генштабе также был уволенный накануне Валерий Залужный. Умеров написал, что поблагодарил его „за лидерство в непростое время и проделанную работу“.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

На купянском направлении войска РФ отразили пять атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Тернов самопровозглашенной ДНР. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих.

На краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки противника в районах Червоной Дибровы самопровозглашенной ЛНР и Григоровки ДНР. Потери противника — до 290 военных.

На донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Кирово, Белогоровки, Клещеевки и Андреевки ДНР, а также отразили два атаки ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

На южно-донецком направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике в районах Приютного Запорожской области и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих.

На херсонском направлении войска РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Тягинки и Михайловки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнвх.

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Средства ПВО РФ перехватили 15 снарядов систем залпового огня HIMARS, „Ураган“ и „Ольха“, а также уничтожили 97 украинских беспилотников.

По материалам Meduza.

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