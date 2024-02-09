Михаил Подоляк в эфире Delfi: „Путин - анекдотичный персонаж“

Тактические изменения

Первым делом Подоляк прокомментировал причины отставки Валерия Залужного, отметив, что это вопрос необходимости именно тактических, а не стратегических изменений.

„В 2023 году мы видели совершенно измененное психоэмоциональное состояние россиян: они - давайте называть вещи своими именами - ожидали поражения. Они старались лишнее слово не сказать, - напомнил Подоляк, отметив, что ситуация изменилась. - Что касается сухопутной операции, сейчас мы находимся там же, где находились в начале 2023 года. Нет эффективных контрнаступательных операций по линии фронта у Украины. Вот для того, чтобы избавиться от этой стагнации, и необходимо принимать другие управленческие решения“.

По его словам, президент назначил нового главнокомандующего ВСУ для достижения трех основных целей: изменение тактики (составление детального плана действий на год), анализ использования высохотехнологичных решений (какие нужны инструменты - дроны, дальнобойные ракеты и т.д., как быстро и в каком объеме их нужно доставлять на фронт), недопущение стагнации, которая выгодна России.

Подоляк подчеркнул, что эффективно вести войну, имея дефицит ресурсов, невозможно.

Рассказывая о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, он отметил, что Сырский „крайне эффективный генерал“, у него за плечами опыт проведения крайне успешных, тщательно спланированных кампаний по освобождению Киевской и Харьковской областей и объемных кампаний по оборонительному сдерживанию России на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях. Вместе с тем, готовясь к операциям, он тщательно продумывает детали, чего иногда не доставало предыдущему руководству ВСУ.