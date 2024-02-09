Михаил Подоляк в эфире Delfi: „Путин - анекдотичный персонаж“
Литовский портал Delfi обсудил главные темы недели с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Тактические изменения
Первым делом Подоляк прокомментировал причины отставки Валерия Залужного, отметив, что это вопрос необходимости именно тактических, а не стратегических изменений.
„В 2023 году мы видели совершенно измененное психоэмоциональное состояние россиян: они - давайте называть вещи своими именами - ожидали поражения. Они старались лишнее слово не сказать, - напомнил Подоляк, отметив, что ситуация изменилась. - Что касается сухопутной операции, сейчас мы находимся там же, где находились в начале 2023 года. Нет эффективных контрнаступательных операций по линии фронта у Украины. Вот для того, чтобы избавиться от этой стагнации, и необходимо принимать другие управленческие решения“.
По его словам, президент назначил нового главнокомандующего ВСУ для достижения трех основных целей: изменение тактики (составление детального плана действий на год), анализ использования высохотехнологичных решений (какие нужны инструменты - дроны, дальнобойные ракеты и т.д., как быстро и в каком объеме их нужно доставлять на фронт), недопущение стагнации, которая выгодна России.
Подоляк подчеркнул, что эффективно вести войну, имея дефицит ресурсов, невозможно.
Рассказывая о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, он отметил, что Сырский „крайне эффективный генерал“, у него за плечами опыт проведения крайне успешных, тщательно спланированных кампаний по освобождению Киевской и Харьковской областей и объемных кампаний по оборонительному сдерживанию России на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях. Вместе с тем, готовясь к операциям, он тщательно продумывает детали, чего иногда не доставало предыдущему руководству ВСУ.
„Я надеюсь, что он сможет обеспечить так называемый феномен справедливости, когда будут правильные ротации и комплектации. У нас армия до миллиона человек, а на переднем крае 200-350 человек, а остальные эту войну так и не попробовали, хотя были призваны полтора года назад. Я с большим оптимизмом смотрю на то, что может сделать господин Сырский“, - поделился Подоляк.
„Путин - анекдотичный персонаж“
Говоря о нашумевшем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, Подоляк отметил, что Путин - малообразованный человек, имеющий смутное представление о том, о чем он говорит.
„Он живет в клишированном мире очень инфантильного подростка с очень большой обидой на мир, - считает Подоляк. - Человеку нужно просто осознать, что он глуп, а это тяжело“.
Советник главы Офиса президента Зеленского напомнил, что Путин не имеет никакого отношения к Украине, он не может вмешиваться в ее внутреннюю политику, не может оценивать, что и как происходило.
„Никаких других способов обсуждения войны [с Путиным], кроме международного трибунала, быть не может, - подчеркнул он. - Все, что говорит Путин, не имеет никакого отношения к реальному миру и реальной жизни“.
Помощь США
Комментируя новость о том, что сенат США наконец-то проголосовал в пользу помощи Украине, Израилю и Тайваню, Подоляк сказал, что для современных Соединенных Штатов нет иного решения, кроме как передать объем помощи Украине, потому что „это вопрос их репутации“, которая определяет их глобальное доминирование.
„Цена в 61 миллиард долларов за репутацию страны, которая тотально определяет правила глобального поведения, - это ничто“, - считает он.
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