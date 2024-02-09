СЕГОДНЯ | Кристьян Ильвес стартует на этапе КМ в Отепя с лыжной гонки

Прыжки с трамплина начнутся в 16:00. В субботу и воскресенье соревнования пройдут по традиционному методу Гундерсена - сначала прыжки с трамплина, а потом лыжная гонка на 10 км.

В тестовых соревнованиях Кристьян Ильвес показал хороший результат в прыжках с трамплина (99,5 метра) и занял четвертое место.

„Три вполне стабильных прыжка. Но я знаю этот трамплин и знаю, какие здесь есть подводные камни. Никаких суперпрыжков я здесь, конечно, пока не показывал, но, возможно, я многого прошу“, — проанализировал Ильвес прыжки, которые он совершил на тренировочном этапе и перед соревнованиями.

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