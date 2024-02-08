ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (715-й день) | Зеленский поменял главнокомандующего ВСУ. Надеждину отказали в регистрации на выборы

Минобороны РФ объявило , что 8 февраля Россия и Украина провели обмен пленными. В ходе обмена Украина передала 100 российских военнослужащих, взамен российская армия передала 100 военных ВСУ. „При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты“, — говорится в сообщении военного ведомства.

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме „100 на 100“

Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

Решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие. Должно произойти справедливое перераспределение такого оружия.

На столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя и перспектив.

Официально об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ стало известно вечером 8 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил , что „сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины“.

„2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины“, — отметил Зеленский.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ. „Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего“, — заявил президент Украины.

Последний раз Россия и Украина объявляли об обмене пленными 31 января. Тогда Минобороны РФ сообщало, что были возвращены 195 российских военнослужащих, а взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек — „военных и гражданских“.

Это был первый обмен пленными между Россией и Украиной после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все они, по заявлению Москвы, погибли.

The New York Times: США пришли к выводу, что Ил-76 был сбит ракетой из американского комплекса Patriot

Военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение 24 января в Белгородской области, был сбит ракетой, выпущенной из комплекса Patriot. Об этом сообщили газете The New York Times несколько американских чиновников.

Публично американские официальные лица не будут комментировать крушение самолета и его причины, однако на условиях анонимности признают, что сообщения об использовании ракеты Patriot верны, пишет The New York Times.

По данным США, вооруженные силы Украины не знали, что российский самолет мог перевозить украинских военнопленных, говорят собеседники издания. По их словам, этот самолет раньше использовался для перевозки ракет, что делало его важной целью для Киева.

Вопрос о том, кто был на борту, как пишет The New York Times, менее ясен. По словам собеседников газеты, США не подтвердили личности находившихся в самолете людей, но не исключают, что по крайней мере некоторые из них были украинскими военнопленными. Однако, по мнению американских и украинских чиновников, Россия могла преувеличить число смертей.

В Белгородской области при обстреле села ранены пять человек, сообщил губернатор