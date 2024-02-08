Жаркая зима 2024-го. Январь побил сразу несколько климатических рекордов

Прошлый год оказался самым теплым за последние 100 тысяч лет, поскольку к вызванному человечеством потеплению добавилось невиданное нагревание поверхности океана, усугубленное феноменом Эль-Ниньо. Подводя итоги 2023-го, ученые из климатического центра Коперника при Евросоюзе предупреждали, что 2024-й продолжит дурную традицию.

Так и случилось. Температуры на поверхности мирового океана повторили абсолютный рекорд августа прошлого года, а первые дни февраля побили и его. В результате температура воздуха оказалась в январе на 1,66°C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

„Это решительно превышает все допустимые пределы“, — сказал Би-би-си сэр Боб Уотсон, побывавший за свою долгую карьеру главным специалистом по климату в НАСА, Белом доме, Всемирном банке и ООН.

„Посмотрите, что творится всего при +1,5°C в этом году — наводнения, засухи, температурные аномалии и лесные пожары по всему миру“.

Изменение климата приводит к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха на планете. Катаклизмы учащаются, люди беднеют, умирают и становятся беженцами. Страны тратят все больше не на социальные нужды, а на борьбу как с потеплением, так и с его последствиями.

Вот эта визуализация от НАСА хорошо демонстрирует, как нагревалась планета с 1880 года и как это нагревание резко ускорилось в последнее десятилетие.

Человечество договорилось сократить выбросы и сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С. В противном случае ученые предрекают катастрофические последствия изменения климата для жизни на земле.

И вот в январе пала первая линия обороны из двух закрепленных в Парижском соглашении 2015 года. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на полтора градуса.

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