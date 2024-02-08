Жаркая зима 2024-го. Январь побил сразу несколько климатических рекордов
Глобальное потепление набирает обороты и бьет рекорд за рекордом. Январь 2024 года выдался самым жарким за всю историю наблюдений. И впервые за постиндустриальную эпоху температуры у поверхности земли превысили +1,5°C в течение 12 месяцев подряд.
Прошлый год оказался самым теплым за последние 100 тысяч лет, поскольку к вызванному человечеством потеплению добавилось невиданное нагревание поверхности океана, усугубленное феноменом Эль-Ниньо. Подводя итоги 2023-го, ученые из климатического центра Коперника при Евросоюзе предупреждали, что 2024-й продолжит дурную традицию.
Так и случилось. Температуры на поверхности мирового океана повторили абсолютный рекорд августа прошлого года, а первые дни февраля побили и его. В результате температура воздуха оказалась в январе на 1,66°C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.
„Это решительно превышает все допустимые пределы“, — сказал Би-би-си сэр Боб Уотсон, побывавший за свою долгую карьеру главным специалистом по климату в НАСА, Белом доме, Всемирном банке и ООН.
„Посмотрите, что творится всего при +1,5°C в этом году — наводнения, засухи, температурные аномалии и лесные пожары по всему миру“.
Изменение климата приводит к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха на планете. Катаклизмы учащаются, люди беднеют, умирают и становятся беженцами. Страны тратят все больше не на социальные нужды, а на борьбу как с потеплением, так и с его последствиями.
Вот эта визуализация от НАСА хорошо демонстрирует, как нагревалась планета с 1880 года и как это нагревание резко ускорилось в последнее десятилетие.
Человечество договорилось сократить выбросы и сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С. В противном случае ученые предрекают катастрофические последствия изменения климата для жизни на земле.
И вот в январе пала первая линия обороны из двух закрепленных в Парижском соглашении 2015 года. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на полтора градуса.
Хорошие новости
Эль-Ниньо ослабевает, сообщили в четверг европейские ученые. Феномен нагревания поверхности Тихого океана традиционно проявляется в полную силу ближе к осени и приводит к потеплению на следующий год, как и случилось на этот раз.
Однако это явление временное и локальное, оно не меняет общего количества энергии, определяющей климат на планете.
Гораздо опаснее перманентный ущерб, нанесенный выбросами парниковых газов в результате деятельности человека. Уже накопленного в атмосфере хватит, чтобы последствия ощущались еще несколько столетий, а то и тысячелетий, даже если немедленно нейтрализовать выбросы.
И вот тут как раз не все гладко.
Плохие новости
Мир отстает от заявленных темпов, и развитые страны одна за другой пересматривают ранее объявленные темпы „зеленой революции“.
Повод — недовольство населения гигантскими расходами и неудобствами. А причины — энергетический и миграционный кризис в Европе, вызванный вторжением России в Украину, и противостояние Запада с Китаем, в результате которого Старый Свет и Америка отказываются от сокращения грязных производств, чтобы сократить зависимость от коммунистической КНР.
На этой неделе Еврокомиссия представила план, как ускориться и сократить выбросы на 90% к 2040 году, без чего проблематично будет достичь заявленной цели нейтрализовать их полностью к 2050 году.
Однако мало кто воспринял его всерьез. Презентация проходила на фоне протестов фермеров по всей Европе. Их требования больше касаются налогов, землепользования, субсидий на горючее и притока дешевой сельхозпродукции из Украины и Латинской Америки. Однако правые и популисты рисуют протесты как борьбу с климатической повесткой.
В июне все 27 стран ЕС будут выбирать новый Европарламент, а следом сменится и Еврокомиссия. Все опросы предрекают усиление позиций правых партий, большинство которых обещает сократить расходы на борьбу с изменением климата.
А в ведущей нефтегазовой державе и крупнейшей экономике мира — США в ноябре состоятся президентские выборы. В опросах пока лидирует Дональд Трамп, который на первом президентском сроке вообще вывел Америку из Парижского соглашения.
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