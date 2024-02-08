ФОТО | Рядом с барельефом Юхана Смуула установили инфодоску, ведущую на информацию о его советском прошлом

В январе газета Eesti Päevaleht писала о том, что хотя весной прошлого года руководитель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев обещал, что в течение нескольких недель рядом с барельефом Юхана Смула будет добавлена информационная доска, этого до сегодняшнего дня сделано не было.

Сегодня, 8 февраля доска с QR-кодом была установлена.

„Цель — показать обе стороны истории, как светлую, так и темную“, - сказал председатель Союза писателей Тийт Алексеев.

„Историю изменить невозможно, а формировать ее в историю, подходящую на данный момент, было бы неправильно. Какой будет дальнейшая судьба первоначального барельефа — решать Союзу писателей как организации“, - сказал он.

Автор дополнительной доски — Аско Кюннап, исполнитель в металле — Бруно Лиллеметс.

QR-код ведет на страничку, где имеется следующий текст:

„Юхан Смуул (1922 — 1971), длительное время председатель Союза писателей ЭССР, написал в молодости сталинистские поэмы, но читательского успеха удостоилось прежде всего его более позднее творчество. Изготовленный Матти Вариком и Алланом Муурдмаа барельеф был открыт на стене Дома писателей в феврале 1972 года.

Когда в 2023 году выяснилось участие Юхана Смуула в мартовской депортации 1949 года, начались дебаты о коллаборационизме, вине, соучастии и ответственности, прозвучало требование о демонтаже барельефа.

Общее собрания Союза писателей приняло 21 апреля 2023 года решение сохранить барельеф как предостережение и памятник прошлого“.

Текст переведен и на английский язык.

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