Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку

„Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы“, — говорится в заявлении Умерова.

Он отметил, что Залужному выпала „одна из самых сложных задач — руководить вооруженными силами Украины во время большой войны с Россией“.

„Но война не остается прежней. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 [годов] — это три разные реальности.2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии“, — заявил Умеров.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен глава Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

„Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего“, — заявил президент Украины.

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. Как пишет „РБК-Украина“, Сырский прошел все этапы службы в армии — от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В начале 2000-х годов Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013 году он занял должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале конфликта на востоке Украины в 2014 году возглавил штаб АТО. Командующим Сухопутными войсками Сырский стал в 2019 году.