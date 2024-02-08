Депутаты хотят осудить деятельность России по депортации украинских детей

В проекте заявления депутаты отмечают, что в соответствии с международным правом, намеренная и системная депортация Россией и Беларусью детей из Украины в Россию и в Беларусь является военным преступлением и геноцидом. По их словам, целью России и Беларуси является уничтожить украинские народ и идентичность, вместе с тем убивая, раня, травмируя и депортируя украинских детей. В течение развязанной Российской Федерацией в 2014 году агрессивной войны с территории Украины в Россию были вывезены сотни тысяч детей.

„Рийгикогу жестко осуждает намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией и Беларусью детей из Украины и решение России выдать украинским детям гражданство в упрощенном порядке с целью насильственным образом изменить идентичность детей и ассимилировать их в российское общество“, – отмечается в проекте заявления.

Согласно проекту заявления, Рийгикогу требует от России и Беларуси освободить депортированных из Украины детей и обеспечить их безопасное возвращение в Украину и призывает все государства способствовать возвращению детей в Украину и вести с этой целью сотрудничество.

В соответствии с проектом заявления, Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, частью которого является возвращение лиц, депортированных в Россию и Беларусь, и признает создание международной коалиции по возвращению депортированных детей. В проекте заявления Рийгикогу также признает деятельность Международного уголовного суда по борьбе с безнаказанностью, в частности выданные в марте 2023 года ордеры на арест Президента Российской Федерации и российского уполномоченного по правам ребёнка по обвинению в незаконной депортации и переселении украинских детей.

В Рийгикогу открывается выставка рисунков украинских детей