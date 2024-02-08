ВИДЕО | Людям разрешат работать во время больничного, готовится конфискация российских активов. Правительство рассказало о новых решениях

Премьер-министр Кая Каллас находится с визитом в Австрии, поэтому конференцию начал Маргус Цахкна.

„Началась весна, выглянуло солнце, и в политике происходят большие дела. Только что перед Домом Стенбока вместе протестовали Центристская партия и Isama. Не знаю, может, эти партии планируют партии объединиться. Жизнь покажет“, - начал министр.

Он сообщил, что правительство приняло 17 решений. Утверждены государственные премии в разных областях. Вручение состоится 21 февраля.

Министр Рийна Сиккут дала обзор поправок к закону о медицинском страховании, целью которых является в том числе профилактика возникновения постоянной нетрудоспособности. Правительство утвердило их и передаст в Рийгикогу. Изменение закона позволит людям частично работать, даже когда они находятся на больничном. Речь идет о случаях, когда больничный длиннее двух месяцев. „Не каждый имеет возможность работать, находясь на больничном, поскольку это во многом зависит от условий труда и здоровья человека, но для многих это все-таки возможно“, - отметила министр. Она подчеркнула, что это будет добровольным, исходя из конкретного случая. Также, например, максимальный срок получения компенсации по уходу за ребенком во время его болезни будет увеличен до 60 дней. Сейчас было возможно только в случае онкологических заболеваний.

Сиккут упомянула недавние трагические случаи, которые освещались в средствах массовой информации. По ее словам, говорить о суициде надо, поскольку это может в том числе помочь предотвратить будущие трагедии (т.н. эффект Папагено), хотя делать надо это крайне осторожно.

„Существуют очень четкие правила освещения самоубийств. Эти новости никогда не должны быть на первое полосе. Мы не говорим о том, как совершается самоубийство, не публикуем фото и т.д. То, что произошло на прошлой неделе, очень прискорбно и может иметь далеко идущие последствия для общества. Пожалуйста, следуйте рекомендациям“, - призвала министр.