ФОТО И ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария с участием 11 авто. Движение нарушено!(35)
Сегодня утром полиция сообщила, что движение на Таллиннской окружной дороге из-за аварии закрыто.
Согласно сообщению, на 3 км Таллиннской окружной дороги, между Лагеди и Венекюла, по направлению к столице произошла цепная авария с участием 11 автомобилей.
Как уточнили позже в Ида-Харьюском отделении полиции, в результате случившегося никто не пострадал, речь идет о страховых случаях. Полиция установила, что все водители были трезвы и имели права соответствующей категории.
По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги, но точные причины все еще устанавливаются.
Движение в месте аварии будет нарушено еще примерно в течение часа, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны около 11 часов.
На месте работали полицейские, спасатели, а также медики скорой.
Водителям следует считаться с тем, что зимние дорожные условия переменчивы, и выбирать стиль вождения, соответствующий этим условиям.
Перед тем, как отправиться в путь, рекомендуется ознакомиться с информацией о дорожных условиях на сайте https://tarktee.ee/#/ru.
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