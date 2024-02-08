В Таллинне на улице Сыле пьяная женщина получила удар от автомобиля

33-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, переходила дорогу в неположенном месте, в двадцати метрах от пешеходного перехода. „Женщина уже почти пересекла проезжую часть, когда, по словам свидетелей, сильно покачнулась и упала на проезжавший мимо легковой автомобиль. Женщина незначительно пострадала, скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья“, - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.