ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (714-й день) | Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации: документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 92 боевых столкновения;
Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 27 авиационных ударов, а также совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
На лиманском направлении украинские войска отразили 21 атаку российских сил, на бахмутском направлении — 12 атак;
На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки украинские войска отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Авдеевка, а также восемь атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;
Авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск и по двум зенитно-ракетным комплексам;
Подразделения ракетный войск Украины нанесли удары по двум пунктам управления, двум сосредоточениям личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам армии РФ.
Утром 7 февраля российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине.
Воздушные силы ВСУ заявили, российские войска атаковали Украину с помощью 44 ракет и 20 беспилотников.
По данным ВСУ, силы ПВО сбили 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатые ракеты „Калибр“ и 15 дронов-камикадзе типа „Шахед“.
Согласно сводке, украинским силам не удалось сбить:
Три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;
Четыре крылатые ракеты Х-22;
Три баллистические ракеты „Искандер-М“;
Пять зенитных управляемых ракет С-300.
По данным МВД:
В Киеве пострадали около сорока человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме.
Мэр Киева сообщил, что число погибших в Киеве выросло до четырех человек
Все погибшие — жители 18-этажного жилого дома, еще 32 человек получили ранение.
В Николаеве в результате ракетной атаки погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть;
Харьков: в результате утреннего удара два человека пострадали;
В Днепропетровской и Львовской областях пострадавших нет.
Минобороны России утверждает, что утром 7 февраля российские войска нанесли „групповой удар высокоточным оружием“ и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
„Цель удара достигнута. Все объекты поражены“, — заявили в ведомстве.
Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утверждает, что две из пяти ракет, выпущенных российскими войсками утром 7 февраля по Харьковской области — северокорейского производства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По его словам, пострадали два человека — сотрудники одного из промышленных предприятий. ВСУ обстреляли также село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. повреждения получили четыре частных дома.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Кисловка и Берестовое. Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ;
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск „Центр“ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ;
На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ;
ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области;
Средства ПВО сбили в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой области самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины;
В течение суток российские войска и силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 104 украинских дрона.
В Киеве с визитом находится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он выступил в Верховной раде и пообещал, что до конца 2024 года Евросоюз отправит Украине более миллиона боеприпасов.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Законопроект, среди прочего, предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет. Также этот документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Еще одним нововведением станет то, что ограничения на уклонистов будут накладывать через суд.
В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО сбили в среду днем над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“.
Силы ПВО сбили над Белгородской областью также два беспилотника. В ведомстве уточнили, что это произошло в районе 17:20 по московскому времени.
The Insider: в Россию после начала войны ввезли почти шесть тысяч единиц оружия итальянского холдинга Beretta
После начала войны полномасштабной войны в Украине в Россию ввезли более 835 тысяч патронов и почти шесть тысяч единиц стрелкового оружия, изготовленных компаниями, которыми владеет итальянский холдинг Beretta, говорится в расследовании The Insider и IrpiMedia.
Как выяснили журналисты, после остановки прямых поставок в РФ в феврале 2022 года Beretta начала реализовывать свою продукцию в России через компанию „Русский орел“ (холдингу принадлежат 57,95% компании). Поставки в РФ осуществляются через турецкую компанию-посредника.
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