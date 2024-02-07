ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (714-й день) | Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации: документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу

В Днепропетровской и Львовской областях пострадавших нет.

Харьков: в результате утреннего удара два человека пострадали;

В Николаеве в результате ракетной атаки погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть;

Все погибшие — жители 18-этажного жилого дома, еще 32 человек получили ранение.

Мэр Киева сообщил, что число погибших в Киеве выросло до четырех человек

В Киеве пострадали около сорока человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме.

По данным ВСУ, силы ПВО сбили 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатые ракеты „Калибр“ и 15 дронов-камикадзе типа „Шахед“.

Воздушные силы ВСУ заявили, российские войска атаковали Украину с помощью 44 ракет и 20 беспилотников.

Подразделения ракетный войск Украины нанесли удары по двум пунктам управления, двум сосредоточениям личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам армии РФ.

Авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск и по двум зенитно-ракетным комплексам;

На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки украинские войска отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Авдеевка, а также восемь атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;

На лиманском направлении украинские войска отразили 21 атаку российских сил, на бахмутском направлении — 12 атак;

Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 27 авиационных ударов, а также совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Минобороны России утверждает, что утром 7 февраля российские войска нанесли „групповой удар высокоточным оружием“ и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

„Цель удара достигнута. Все объекты поражены“, — заявили в ведомстве.

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов утверждает, что две из пяти ракет, выпущенных российскими войсками утром 7 февраля по Харьковской области — северокорейского производства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По его словам, пострадали два человека — сотрудники одного из промышленных предприятий. ВСУ обстреляли также село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. повреждения получили четыре частных дома.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

На купянском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Кисловка и Берестовое. Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ;

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск „Центр“ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ;

На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ;

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области;

Средства ПВО сбили в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой области самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины;

В течение суток российские войска и силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 104 украинских дрона.