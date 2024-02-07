В Балтийское море из танкера вылилось 300 литров нефти, на помощь вылетел военный вертолет

По данным представителей армии, сообщение от компании Orlen Lietuva поступило в среду, когда около Бутингского терминала при перекачке нефти в танкер оборвался швартовочный трос, в результате чего выпал шланг для перекачки и в море вылилось около 300 литров нефти. Для оценки масштабов загрязнения армия вызвала вертолет AS365N3+ Dauphin, который во время полета идентифицировал нефтяное пятно к югу от Бутингского терминала.

По предварительным данным, это пятно длиной 2 и шириной 0,5 км. Уровень загрязнения оценили и специалисты Департамента охраны окружающей среды. Для ликвидации аварии на место происшествия выслали поисково-спасательное судно ВМС „Шакяй“, однако работы по сбору загрязнения осложняются высокими волнами, нефтяное пятно дрейфует в южном направлении.

Для оценки масштабов распространения загрязнений, по данным армии, могут еще раз вызвать вертолет, и, если потребуется, дополнительно задействуют судно ВМС „Йотвингис“.

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