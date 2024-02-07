СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „ТалТех“ играет с удивительным „Калевом/Снабб“

После удачного старта сезона „ТалТех“ в последнее время стал сбавлять обороты. Они проиграли пять матчей подряд, что выбило их из зоны плей-офф. Сейчас они занимают 10-е место с 10 победами и 13 поражениями.

„Калев - опытная команда, к которой присоединились несколько новых игроков. С добавлением этих ребят у них появилось много остроты в задней линии и много мускулов в передней, а также пара хороших бросающих, которых мы знаем“, — анализирует игру главный тренер „ТалТеха“ Алар Варрак. „Это будет тяжелая битва. У нас была трудная пара месяцев. Были проблемы с травмами и болезнями. Сегодняшняя игра не станет исключением, но, несмотря на это, мы будем стремиться к победе и бороться за улучшение турнирной позиции“.