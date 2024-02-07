„Окно возможностей закрывается“. Как Россия пытается загнать ВСУ в ловушку в Авдеевке

„Ситуация напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация“, – сказал он.

Украинский военный корреспондент и главный редактор издания „Цензор.Нет“ Юрий Бутусов, посетивший Авдеевку 5 февраля, отметил, что российские войска находятся уже в 1,2 км от въезда в город.

„Традиционно возникает много вопросов к подготовке оборонительных сооружений, как вокруг города, так и внутри него“, – отмечает DeepState.

Однако еще 5 февраля авторитетный украинский аналитический портал DeepState сообщал, что ситуация в Авдеевке ухудшается. В частности, россияне начали активно атаковать не только на южной, но и на северной окраине города, в районе дачного поселка у Авдеевского коксохимического завода.

Украинские власти отрицали начало „городских боев“ и заявляли, что российскую диверсионно-разведывательную группу на южных окраинах уже вытеснили.

Днем 6 февраля в российских телеграм-каналах было распространено видео подрыва бронемашины „Брэдли“ на улице Чернышевского. Якобы это произошло в ходе неудачной попытки ВСУ выбить противника из города.

Российские военные блогеры говорят, что Россия создала в том районе целый плацдарм - за ресторанным комплексом „Царская охота“.

По данным Би-би-си, группа российских военных действительно смогла еще примерно 19 января попасть на крайние южные улицы Авдеевки: Спортивную, Чернышевскую, Лесную, Седова и Соборную.

„Российские силы смогли прорвать оборону противника и выйти на окраины населенного пункта“, - сообщили в эфире российского „Первого канала“ 1 февраля о ситуации в Авдеевке. Согласно этим заявлениям, войска РФ якобы уже отбили 19 домов на окраине.

Би-би-си попыталась разобраться , что происходит с обороной небольшого города в Донецкой области, который российские войска безуспешно пытаются занять с февраля 2022 года.

Очевидно, что следующая их цель – двигаясь на север вдоль улиц Соборная и Чернышевского, выйти в район девяти- и пятиэтажных домов так называемого „9-го квартала“. Он находится на расстоянии 1,5-2 км от российского плацдарма и имеет важное тактическое значение.

В этой ситуации российские войска перешли к другому плану. В середине января они смогли, использовав подземный лаз, пробиться к украинской позиции возле ресторана „Царская охота“ на юге города.

Замысел российского командования достаточно очевиден. Войска РФ потратили почти четыре месяца, понесли существенные потери в живой силе и технике, но так и не смогли осуществить „широкий охват“ Авдеевки. То есть им не удалось продвинуться на южном и северном фланге и сомкнуть клещи за городом, перерезав линии поставки гарнизона.

Он отметил, что логистические поставки для группировки в Авдеевке стабильны, и ВСУ принимают меры по улучшению обороны, устанавливая дополнительные огневые позиции и наблюдательные пункты.

„Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, нанося по врагу комплексное огневое поражение. При этом противник несет значительные потери и готовит к введению в действие новые резервы“, - заявил Лиховой.

В то же время он добавил, что в последние дни российские войска нарастили интенсивность штурмовых действий: увеличилось количество боевых соприкосновений, авиаударов и применения FPV-дронов.

„Мы слышали такие комментарии, которые исходят от неофициальных источников, но мы это не комментируем, потому что ситуация постоянно меняется“, - сказал он.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) „Таврия“ Дмитрий Лиховой отказался комментировать для Украинской службы Би-би-си сообщения о начале боев в городской застройке Авдеевки.

По словам Барабаша, всего за сутки армия РФ сбросила на город 37 авиабомб и произвела 50 обстрелов.

При этом он отмечает, что уличных боев в городе не ведется, но отдельные группы россиян пытаются прорваться.

С другой стороны, группа российских войск пытается с севера города пробиться к перекрестку возле Авдеевской автобазы рядом с ресторанным комплексом „Бревно“. Так они смогли бы перерезать главную логистическую артерию ВСУ – трассу 00542.

Для этого армии РФ нужно полностью захватить массив частной застройки садового товарищества „Ивушка“ и преодолеть железнодорожные пути.

DeepState указывает, что отчасти это уже удалось. Россияне 4-5 февраля переместили часть личного состава в дачный массив и попытались занять мост над железнодорожными путями.

Этот мост - в 500 метрах от автобазы и в километре от позиции „Бревно“.

Все это предпринимается для того, чтобы перерезать пополам украинский гарнизон в Авдеевке. То есть либо заставить украинские войска на юге и юго-востоке города – в районе 9-го квартала и позиции „Зенит“ – отойти, либо окружить эту группировку, перерезав пути поставок в районе Индустриального проспекта и трассы 00542.

Также в тяжелой ситуации окажутся бойцы ВСУ, удерживающие территорию Авдеевского коксохимического завода на севере города.

„В случае даже частичного успеха и удержания своих текущих позиций украинские войска в городе будут находиться уже в гораздо более затруднительном положении и будут вынуждены перемещать свои линии поставок с удобных улиц, прикрытых домами, к открытым полям на западе города“, - объясняет цель этих действий российский телеграм-канал „Военный осведомитель“ (585 тысяч подписчиков).

Что дальше?

Украинский военный аналитик Михаил Жирохов отмечает, что целостную картину событий в Авдеевке составить сложно. Это связано как с интенсивностью боевых действий, так и с отсутствием стабильной телефонной связи в городе.

„Пока понятно, что россияне обходят [Авдеевку] с двух сторон, и пока ясно, что до основной трассы, которая идет на север, им еще остается несколько сотен метров. То есть фактически она сейчас под огневым контролем [россиян], но функционирует“, – сказал эксперт в комментарии Украинской службе Би-би-си.