Стартует ЧМ-2024 по биатлону: угроза срыва, фавориты и расписание

13 февраля, вторник

14 февраля, среда

15 февраля, четверг

17 февраля, суббота

18 февраля, воскресенье

До начала соревнований:

Сезон в биатлоне начался 25 ноября этапом Кубка мира в Эстерсунде. С этого времени и до чемпионата мира биатлонисты выступили на шести этапах Кубка мира. По их итогам Йоханнес Бе из Норвегии подходит к главному старту сезона в роли лидера общего зачета Кубка мира среди мужчин. Но в отличие от прошлого года, когда почти сразу Бе-младший стал доминировать в мужских соревнованиях, в этот раз картина иная. Напомним, что в сезоне 2022/2023 Йоханнес Бе одержал 16 индивидуальных побед на этапах Кубка мира. 11 из них были одержаны до первенства планеты в Оберхофе, где он пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. В сезоне 2023/2024 в его активе четыре победы в личных гонках. Йоханнеса в основном подводила стрельба, хотя на последнем этапе КМ в Антхольце он был одним из двух спортсменов, прошедшим на ноль все четыре огневых рубежа в короткой индивидуальной гонке. С ходом же у Бе все достаточно хорошо: в этом показателе он уступал лишь товарищу по команде Йоханнесу Дале-Шевдалю. Возможно именно в Нове-Место спортсмен покажет свою наилучшую форму. Как опытный биатлонист Йоханнес Бе прекрасно знает, как подводить себя к самым важным стартам сезона.