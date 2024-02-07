Стартует ЧМ-2024 по биатлону: угроза срыва, фавориты и расписание
7-18 февраля в чешском Нове-Место пройдет чемпионат мира по биатлону 2024. В рамках чемпионата мира состоятся мужская и женская спринтерские гонки, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты, а также сингл-микст, смешанная эстафета, мужская и женская эстафеты.
Эстония на чемпионате
В составе эстонской сборной на этот чемпионат мира приехали девять спортсменов: в мужской команде выступят Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и 18-летний Якоб Кульбин, который набрал хорошую форму и в минувшую субботу сенсационно выиграл спринтерскую гонку юниорского Кубка мира.
В женской сборной заявлены пять биатлонисток. У трех – Туули Тоомингас, Сюзан Кюльм и Регина Эрмитс – стабильное место в команде, а Ханна-Брита Каазик и Йоханна Талихярм поспорят между собой за право выступить в женской эстафете.
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В среду, 7 февраля, в 18:10 начнется первая из них – чемпионат мира стартует со смешанной эстафеты. Эстония выйдет на старт под 13-м номером.
Проблема чемпионата
Чемпионат мира оказался под угрозой срыва. С воскресенья на понедельник по чешскому Нове-Место ударил шторм.
Сильные дождь и ветер, обрушившиеся на чешское местечко в воскресенье вечером, повалили деревья и нанесли серьёзный ущерб стадиону. Шторм перевернул вывески, сорвал баннеры, а грязная трасса, местами даже землисто-чёрная, теперь состоит из смеси снега с ветками.
„Я никогда не видела подобных условий“, – ужаснулась от состояния стадиона экс-биатлонистка, а ныне эксперт NRK Сюннёве Сулемдаль.
„Условия ужасные. Дул сильный ветер, а снег был чёрным как смоль. Плохо, что мы здесь именно сейчас. Это огромная проблема для организаторов при 10-градусной жаре. Это очень сложная ситуация“, – описал картину эксперт норвежского NRK Ола Лунде.
В результате непогоды организаторы закрыли стадион на два дня, чтобы успеть восстановить трассу. Спортсменам запретили выходить на лыжню. Велась напряжённая работа по спасению старта чемпионата мира.
Расписание чемпионата мира по биатлону 2024 в Нове-Место
7 февраля, среда
18.20 – Смешанная эстафета
9 февраля, пятница
18.20 – Женщины. Спринт 7,5 км
10 февраля, суббота
18.05 – Мужчины. Спринт 10 км
11 февраля, воскресенье
15.30 – Женщины. Гонка преследования 10 км
18.05 – Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
13 февраля, вторник
18.10 – Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14 февраля, среда
18.20 – Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
15 февраля, четверг
19.00 – Сингл-микст
17 февраля, суббота
14.45 – Женщины. Эстафета 4х6 км
17.30 – Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
18 февраля, воскресенье
15.15 – Женщины. Масс-старт 12,5 км
17.30 – Мужчины. Масс-старт 15 км
До начала соревнований:
Сезон в биатлоне начался 25 ноября этапом Кубка мира в Эстерсунде. С этого времени и до чемпионата мира биатлонисты выступили на шести этапах Кубка мира. По их итогам Йоханнес Бе из Норвегии подходит к главному старту сезона в роли лидера общего зачета Кубка мира среди мужчин. Но в отличие от прошлого года, когда почти сразу Бе-младший стал доминировать в мужских соревнованиях, в этот раз картина иная. Напомним, что в сезоне 2022/2023 Йоханнес Бе одержал 16 индивидуальных побед на этапах Кубка мира. 11 из них были одержаны до первенства планеты в Оберхофе, где он пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. В сезоне 2023/2024 в его активе четыре победы в личных гонках. Йоханнеса в основном подводила стрельба, хотя на последнем этапе КМ в Антхольце он был одним из двух спортсменов, прошедшим на ноль все четыре огневых рубежа в короткой индивидуальной гонке. С ходом же у Бе все достаточно хорошо: в этом показателе он уступал лишь товарищу по команде Йоханнесу Дале-Шевдалю. Возможно именно в Нове-Место спортсмен покажет свою наилучшую форму. Как опытный биатлонист Йоханнес Бе прекрасно знает, как подводить себя к самым важным стартам сезона.
Кто составит конкуренцию Йоханнесу Бе на чемпионате мира по биатлону 2024
Как бы то ни было, в отличие от прошлого сезона конкуренция за золото в мужском биатлоне возросла. Хотя она в основном, как показали этапы Кубка мира, происходит внутри сборной Норвегии. На данный момент в топ-6 общего зачета турнира находятся только норвежцы, и все они претендуют на победы в Нове-Место. За исключением Стурлы Лагрейда, который становился призером, все остальные завоевали золото в личных гонках. Именно конкуренция в своей команде, возможно, является самым большим мотиватором для биатлонистов.
Ее наглядно демонстрирует тот факт, что Ветле Шостад Кристиансен не принял участие в этапе Кубка мира в Оберхофе на старте 2024 года, уступив место в команде Йохану-Олаву Ботну, блиставшему в Кубке IBU и которому тренерский штаб решил дать шанс на Кубке мира. Вернувшись на соревнования, Кристиансен выиграл спринт на этапе в Рупольдинге и масс-старт в Антхольце. К слову, в команду на чемпионат мира не попал Вебьорн Сорум, который в Антхольце стал третьим в масс-старте и несмотря на отсутствие на ряде этапов (Сорум выступал на Кубке IBU) занимает 20-е место в тотале на данный момент.
Из событий также отметим первую победу на этапе Кубка мира Эндре Стремсхайма, который феерил в прошлом сезоне в Кубке IBU и не мог закрепиться в основной сборной на этапах Кубка мира. Спустя 12 лет Тарьей Бе в декабре 2023-го возглавил общий зачет Кубка мира, уступив его затем брату.
Кто сможет навязать борьбу норвежцам? В общем зачете сразу за норвежской топ-6 идет Мартин Понсилуома из Швеции, на прошлом чемпионате мира ставший вторым в масс-старте. Его соотечественник Себастьян Самуэльссон отлично начал сезон, выиграв сингл-микст с Ханной Эберг и гонку преследования дома в Эстерсунде, но затем болезнь выбила его из колеи. Сейчас Самуэльссон занимает 13-е место в общем зачете КМ. Но год назад к Оберхофу Сэбби также не блистал результатами, но победил на ЧМ в масс-старте. и завоевал бронзу в гонке преследования и индивидуальной гонке.
На последних этапах Кубка мира отлично проявил себя Томмазо Джакомель. Он сыграл решающую роль в том, что команда Италии завоевала бронзу в эстафетах в Оберхофе и Рупольдинге, а также знял второе место в спринте в Рупольдинге. В прошлом году Томмазо, являющийся сейчас лучшим молодым биатлонистом Кубка мира (зачет для спортсменов до 23 лет), выиграл награды в сингл-миксте и смешанной эстафете. Возможно, в этот раз будут и личные медали?
Что касается французской сборной, то двукратный олимпийский чемпион-2022 Кентен Фийон Майе и чемпион мира-2020, 2021 в гонках преследования Эмильен Жаклен пока не отметились ни одним личным подиумом в этом сезоне. Наилучшим их результатом являлись четвертые места, и они занимают 16 и 15-е места в общем зачете Кубка мира. 17-м также идет представитель Франции Эрик Перро. В конце прошлого сезона он стал третьим в масс-старте на этапе в Эстерсунде, а в этом проявил себя в эстафетах.
Интересно, что на чемпионате мира-2023 норвежцы, выигравшие до этого все эстафеты на этапах Кубка мира, уступили команде Франции. Возможно, сыграло свою роль решение об изменении расстановки спортсменов по этапам. Скорее всего, в этот раз тренеры сделали выводы из результатов прошлого года, и классическая расстановка команды Норвегии Стурла Хольм Лагрейд – Тарьей Бе – Йоханнс Бе – Ветле Шостад Кристиансен останется неизменной. Хотя в этом сезоне также были изменения на этапах, и команда выиграла все эстафетные гонки.
Не будем забывать и о сборной Германии. Бенедикт Долль выиграл спринт в Ленцерхайде и Оберхофе, Филипп Наврат победил в спринте в Эстерсунде. Поднимались на подиум в личных гонках Юстус Штрелов и Йоханнес Кюн. А команда выиграла награды в четырех эстафетах в сезоне.
У женщин все более непредсказуемо, чем у мужчин
В женских соревнованиях в ранге лидера общего зачета Кубка мира в Нове-Место выступит Ингрид Ландмарк Тандревольд. После ухода из спорта по окончании сезона 2022/2023 самой титулованной по числу золотых наград в истории чемпионатов мира биатлонистки Марте Ульсбю Ройселанн Тандревольд стала №1 в норвежской команде. В этом сезоне Ингрид выиграла спринт в Хохфильцене и Рупольдинге. В ее коллекции четыре золота чемпионатов мира, но все они в эстафетах. В прошлом году в Оберхофе она стала серебряным призером в масс-старте. Удастся ли норвежке впервые стать чемпионкой мира в личной гонке в Нове-Место?
В активе Жюстин Бреза-Буше из Франции, которая занимает второе место в зачете КМ, нет золота чемпионата мира, но есть олимпийское золото: она выиграла его в Пекине-2022 в масс-старте. В этом сезоне Жюстин, пропустившая прошлый сезон из-за рождения дочери, оформила три победы на этапе в Ленцерхайде и выиграла спринт в Оберхофе, но на последних двух этапах выглядла не очень убедительно, допуская много промахов на рубежах. Ситуация для нее может измениться в Нове-Место.
Помимо Бреза-Буше сборной Франции принесли победы на этапах Кубка мира Жюлия Симон и Лу Жанмонно. Победительница общего зачета Кубка мира 2022/2023 Жюлия Симон не очень уверенно начала сезон, но в 2024-м уже одержала две победы: в Оберхофе в гонке преследования и в Антхольце в масс-старте, и занимает четвертое место в общем зачете КМ. Лу Жанмонно выиграла спринтерскую гонку и гонку преследования в Эстерсунде. Затем у Лу наметился провал в результах: помешала быть на пике формы болезнь. Но в Антхольце Жанмонно стала второй в масс-старте и третьей в короткой индивидуальной гонке.
К тому же француженки являются фаворитками в эстафете, выиграв этапы в Рупольдинге и Оберхофе. Но не стоит сбрасывать со счетов норвежек, которые стали лучшими в эстафете на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене. Лишь в Рупольдинге они заняли 10 место, провалив первый этап, и явно тренерский штаб уже сделал выводы из этого выступления.
Лиза Вииттоцци на чемпионате мира-2023 впервые стала победительницей турнира. Команда Италии тогда выиграла эстафету. В данный момент Лиза занимает третье место в общем зачете Кубка мира. Виттоцци победила в индивидуальной гонке в Эстерсунде и в гонке преследования в Рупольдинге и будет одной из претенденток на победу в личных гонках на ЧМ. Для другой примы итальянской команды, трехкратной чемпионки мира в личных гонках Доротеи Вирер нынешний сезон складывается непросто. По ее словам, она болела уже четыре раза. Доро пропустила последнюю гонку в Ленцерхайде, а также этапы в Оберхофе и Рупольдинге. В родном для себя Антхольце она показывала хорошую стрельбу, но лыжный ход не позволил ей бороться за награды.
Двукратная чемпионка мира-2023 Ханна Эберг из Швеции лишь раз поднялась на подиум в личной гонке в этом сезоне: в Ленцерхайде она завоевала бронзу в масс-старте. Ханну беспокоили боли в колене, но обследование не показало серьезного повреждения, и спортсменка стала спокойно готовиться к чемпионату мира. Возможно, как и год назад, она снова блеснет на трассе первенства планеты. Не меньше ожиданий у шведских болельщиков и от Эльвиры Эберг, которая занимает пятое место в общем зачете КМ, выиграв гонку преследования в Хохфильцене и еще дважды поднявшись на подиум КМ.
Лена Хекки-Гросс из Швейцарии находится на седьмой позиции в общем зачете Кубка мира. Этот сезон стал для спортсменки прорывным. В Хохфильцене она завоевала серебро в гонке преследования, впервые поднявшись на подиум Кубка мира в карьере в личной гонке. А в Антхольце Лена победила в короткой индивидуальной гонке и стала третьей в масс-старте. Возможно, она проявит себя и в Нове-Место.
Франциска Пройс из Германии трижды в сезоне останавливалась в шаге от победы в личных гонках и занимает сейчас восьмое место в зачете Кубка мира. Может, ей наконец-то удастся выиграть и произойдет это в Чехии. Ее партнерша по команде Ванесса Фойгт на 10-м месте: она также поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира и выиграла сингл-микст с Юстусом Штреловым в Антохольце. И, возможно, это поможет улучшить результаты на чемпионате мира.
Не стоит сбрасывать со счетов и Каролине Кноттен и Юни Арнеклейв из Норвегии, которые также отметились личными наградами в этом сезоне.
В составе сборной Словакии выступит трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, которая завершила карьеру после сезона 2018/2019 и объявила о возвращении в спорт осенью 2023 года. Анастасия выступила на домашнем чемпионате Европы 2024, на котором заняла 59 место в спринте, 39 место в гонке преследования и 10 место в смешанной эстафете.
Источники: Olympics.com, Чемпионат и Rus.err.ee
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