38-летняя мать двоих детей совратила 15-летних хоккеистов

По данным следствия, женщина вместе со своим мужем и двумя детьми заехала в тот же отель, где остановилась на время соревнований юношеская хоккейная команда из Колорадо. Шардин оказалась вместе с юными хоккеистами в гидромассажной ванне отеля, где зачем-то решила поделиться сокровенным с подростками и рассказала им о проблемах в браке. Но рассказом дело не ограничилось. Женщина написала одному из парней в соцсети, что поссорилась с мужем, и попросила разрешения прийти к ним в номер, пишет Sportarena.

В номере Эллисон совсем развязано повела себя и легла в постель к двум парням, начала разговаривать на интимные темы, после чего стала заниматься с ними сексом. В этот момент в комнате находился ещё один юный хоккеист.

Позже, на допросе Шардин подтвердила, что вступила в сексуальный контакт с двумя хоккеистами. При этом, по словам женщины, парни „не собирались доводить дело до конца“. Что это значит, пояснять она не стала. Однако спортсмены рассказали полиции, что чувствовали себя некомфортно, а неугомонная женщина оказывала на них давление. Теперь у американки проблемы будут посерьёзнее, чем семейные неурядицы.

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