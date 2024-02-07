Хакеры украли €600 тыс. у Федерации пятиборья Франции

„Речь идет о наших накопленных резервах, которые пропали. Это недопустимо. Для нас это представляет огромную проблему“, — рассказал президент федерации Жоэль Бузу.Полиция сейчас ведет расследование, а федерация — не единственная жертва этих хакеров. „Мы надеемся вернуть деньги по итогам расследования и что виновные будут арестованы и преданы суду“, — добавил Бузу.

По словам Бузу, проблема возникла во время работы по модернизации делопроизводства в федерации. „Мы внедряли новую систему оптимизации методов работы федерации и обратились к новому банку, специализирующемуся на электронных операциях“, — сказал он.

Бузу отметил, что федерация ведет напряженную дискуссию по этому вопросу с банком, название которого не уточняется. „Банк подталкивают к признанию того, что он был недостаточно защищен. Ведется расследование. У нас есть доказательства того, что система банка была недостаточно эффективной, более того, мы не единственные пострадавшие среди клиентов этого банка“, — рассказал глава федерации.

Источник - РБК

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