Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Николаеве повреждены дома, часть Киева осталась без электричества

В Киеве сработали системы ПВО, в городе прозвучали несколько взрывов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Обломки, предположительно ракеты, упали в Днепровском районе, заявили в военной администрации города. Два человека пострадали, повреждены две высоковольтные линии, магистраль теплоснабжения, часть потребителей на левом берегу Днепра остались без света, добавил Кличко.

В Голосеевском районе, по предварительным данным мэра, произошел пожар в многоквартирном доме. Там же загорелись несколько автомобилей на станции технического обслуживания. По данным военной администрации Киева, в Голосеевском районе ранен один человек, повреждена электросеть.

Во время атаки взрывы были слышны в Харькове. По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Слободском районе города, повреждена нежилая инфраструктура. По предварительным данным, люди не пострадали.

Войска РФ также атаковали беспилотниками и ракетами Николаев, рассказал глава Николаевской области Виталий Ким. Повреждены около 20 жилых домов, произошел пожар на участке подземного газопровода. Кроме того, повреждения есть на территории инфраструктурного объекта, там загорелось техническое сооружение.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что пострадавшие дома в городе остались без крыш, а помимо газовых сетей повреждены еще и водопроводные. По его словам, раненый житель Николаева умер в реанимации.

Кроме того, о взрывах в городе Дрогобыч сообщил глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий. О последствиях не сообщается.

Российские войска регулярно наносят удары по территории Украины. Зачастую под обстрелы попадает гражданская и энергетическая инфраструктура.

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