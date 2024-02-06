ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (713-й день) | В составе ВСУ создается новый род войск

На херсонском направлении, где российские войска предприняли три безуспешных штурмовых действия, украинские силы продолжают удерживать позиции.

На запорожском направлении ВСУ отразили две атаки в районе Работина Запорожской области.

На марьинском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.

На авдеевском направлении ВСУ продолжают удерживать оборону и отбили 29 атак в районе Новобахмутовки и Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На лиманском направлении украинские силы отбили 20 атак недалеко от Белогоровки Луганской области, а также Ямполовки, Тернов, Торского и Григоровки Донецкой области.

За сутки произошло 126 боевых столкновений. Российские войска нанесли семь ракетных и 35 авиаударов, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

Российские войска в ночь на 6 февраля обстреляли из артиллерии село Новотягинка Дарьевской общины Херсонской области, сообщает прокуратура. Утром спасатели извлекли из-под завалов разрушенного обстрелом дома тело 59-летнего местного жителя. Возбуждено дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Российские войска ночью ударили двумя ракетами по Золочеву Богодуховского района Харьковской области (примерно в 40 километрах от Харькова), сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В результате двух ударов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница, погиб двухмесячный мальчик, сообщил Синегубов. Еще три женщины — 21, 28 и 39 лет — госпитализированы в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них — мать погибшего ребенка.

Ночью над Белгородской областью российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. О пострадавших в результате атаки дронов не сообщается.

За сутки украинские ракетные войска нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов противника.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) по статьям об оправдании терроризма и распространении „фейков“ про армию, сообщает пресс-служба московских судов. Ранее Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, а издательство АСТ объявило об изъятии его книг из продажи. 12 января Минюст объявил Акунина „иноагентом“. В конце января МВД России объявило писателя в розыск.

Россия позволила КНДР разблокировать замороженные активы на миллионы долларов и, вероятно, помогла Пхеньяну получить доступ к международным банковским сетям, после того, как Северная Корея передала Москве оружие для войны в Украине, пишет американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников разведки стран-союзников США.

Верховная рада большинством голосов поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это значит, что президентских выборов весной не будет — во время военного положения их проведение запрещено. Также депутаты поддержали продление всеобщей мобилизации — накануне два этих законопроекта в раду внес президент Украины Владимир Зеленский.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

На купянском направлении российские войска отразили шесть атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Тернов Донецкой области. Потери ВСУ составили до 35 человек.

На краснолиманском направлении российские силы отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки Донецкой области и нанесли поражение живой силе и технике, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих.

На донецком направлении российские войска отбили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой области, потери ВСУ — до 290 военных.