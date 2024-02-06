ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (713-й день) | В составе ВСУ создается новый род войск
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Ночью над Белгородской областью российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. О пострадавших в результате атаки дронов не сообщается.
Российские войска ночью ударили двумя ракетами по Золочеву Богодуховского района Харьковской области (примерно в 40 километрах от Харькова), сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В результате двух ударов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница, погиб двухмесячный мальчик, сообщил Синегубов. Еще три женщины — 21, 28 и 39 лет — госпитализированы в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них — мать погибшего ребенка.
Российские войска в ночь на 6 февраля обстреляли из артиллерии село Новотягинка Дарьевской общины Херсонской области, сообщает прокуратура. Утром спасатели извлекли из-под завалов разрушенного обстрелом дома тело 59-летнего местного жителя. Возбуждено дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 126 боевых столкновений. Российские войска нанесли семь ракетных и 35 авиаударов, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
На купянском направлении ВСУ отбили восемь атак возле Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские силы отбили 20 атак недалеко от Белогоровки Луганской области, а также Ямполовки, Тернов, Торского и Григоровки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ продолжают удерживать оборону и отбили 29 атак в районе Новобахмутовки и Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.
На запорожском направлении ВСУ отразили две атаки в районе Работина Запорожской области.
На херсонском направлении, где российские войска предприняли три безуспешных штурмовых действия, украинские силы продолжают удерживать позиции.
За сутки украинские ракетные войска нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов противника.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) по статьям об оправдании терроризма и распространении „фейков“ про армию, сообщает пресс-служба московских судов. Ранее Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, а издательство АСТ объявило об изъятии его книг из продажи. 12 января Минюст объявил Акунина „иноагентом“. В конце января МВД России объявило писателя в розыск.
Россия позволила КНДР разблокировать замороженные активы на миллионы долларов и, вероятно, помогла Пхеньяну получить доступ к международным банковским сетям, после того, как Северная Корея передала Москве оружие для войны в Украине, пишет американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников разведки стран-союзников США.
Верховная рада большинством голосов поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это значит, что президентских выборов весной не будет — во время военного положения их проведение запрещено. Также депутаты поддержали продление всеобщей мобилизации — накануне два этих законопроекта в раду внес президент Украины Владимир Зеленский.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские войска отразили шесть атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Тернов Донецкой области. Потери ВСУ составили до 35 человек.
На краснолиманском направлении российские силы отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки Донецкой области и нанесли поражение живой силе и технике, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих.
На донецком направлении российские войска отбили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой области, потери ВСУ — до 290 военных.
На южнодонецком направлении российские войска отбили две атаки, потери ВСУ составили до 195 военнослужащих.
На запорожском направлении российская армия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работина, Нестерянки и Пятихаток Запорожской области, потери ВСУ — более 95 военнослужащих.
На херсонском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.
Российские силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
В управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что за время войны Украина вывела из строя около трети боевых кораблей Черноморского флота России. По подсчетам Генштаба ВСУ, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку. На начало полномасштабной войны, как следует из открытых источников, Черноморский флот России насчитывал 74 боевых корабля. В начале февраля 2023 года немецкий Bild оценил потери Черноморского флота России в 20%.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 81 боевое столкновение. На купянском и шахтерском направлениях российские военные не наступали.
На лиманском направлении ВСУ отразили 14 атак противника возле Белогоровки Луганской области, у Тернов и севернее Григорьевки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах Богдановки и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отбили 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще восемь атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отразили 14 атак недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении ВСУ отбили четыре атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении российские войска дважды безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Силы ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по пункту управления, району сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам противника.
Турецкая компания Baykar, получившая особую известность боевым дроном Bayraktar, зарекомендовавшим себя во время армяно-азербайджанской войны 2020 года и затем в первые месяцы российско-украинской войны, начала строительство завода дронов рядом с Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3, заявил глава компании Халук Байкар. „Наш завод строится… нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство“. По его словам, завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год
Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Об этом говорится в указе президента Украины. Согласно документу, кабинет министров и Генштаб ВСУ должны проработать вопрос о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск для наращивания возможностей по использованию беспилотников.
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