Иордания сенсационно вышла в финал Кубка Азии

В полуфинале турнира команда Хусейна Аммуты обыграла сборную Южной Кореи (2:0).

Иордания вышла в финал Кубка Азии впервые в своей истории. Ранее сборная не проходила дальше четвертьфинала.

Сборная Кореи снова не смогла выиграть турнир. В последний раз ей это удалось в 1960 году, когда соревнование проходило в Корее.

В финале Иордания сыграет с победителем полуфинала Иран – Катар. Матч состоится 7 февраля.

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