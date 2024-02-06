06.02.2024, 20:46
Иордания сенсационно вышла в финал Кубка Азии
ФОТО: | Scanpix
Сборная Иордании по футболу преподнесла сенсацию, обыграв в полуфинале Кубка Азии фаворитов турнира - Южную Корею со счетом 2:0 и вышла в финал.
В полуфинале турнира команда Хусейна Аммуты обыграла сборную Южной Кореи (2:0).
Иордания вышла в финал Кубка Азии впервые в своей истории. Ранее сборная не проходила дальше четвертьфинала.
Сборная Кореи снова не смогла выиграть турнир. В последний раз ей это удалось в 1960 году, когда соревнование проходило в Корее.
В финале Иордания сыграет с победителем полуфинала Иран – Катар. Матч состоится 7 февраля.
Источник:sport.ru
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