Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Матти, который ушел во вторник (6.02) утром из дома попечения в Тапа и не вернулся.
По словам одного свидетеля, Матти передвигался в центре города, в последний раз его видели на автовокзале.
Полиция проверила все места, где мог находится мужчина, но поиски результатов не дали. Возможно, Матти направился в Пайде, где он раньше жил.
Матти одет в черные джинсы, в черную куртку, под которой в свою очередь надета синяя куртка. На ногах — черные сапоги, на голове — черная шапка с козырьком. Рост мужчины примерно 180 см, при ходьбе использует трость.
Полиция просит всех, кто видел Матти или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112.
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