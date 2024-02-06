Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

По словам одного свидетеля, Матти передвигался в центре города, в последний раз его видели на автовокзале.

Полиция проверила все места, где мог находится мужчина, но поиски результатов не дали. Возможно, Матти направился в Пайде, где он раньше жил.

Матти одет в черные джинсы, в черную куртку, под которой в свою очередь надета синяя куртка. На ногах — черные сапоги, на голове — черная шапка с козырьком. Рост мужчины примерно 180 см, при ходьбе использует трость.

Полиция просит всех, кто видел Матти или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

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