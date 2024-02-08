ЧП и криминал
08.02.2024, 17:31

Полиция нашла пропавшего во вторник мужчину

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Полиция во вторник, 6 февраля просила помощи в поисках 67-летнего Матти, который ушел во вторник утром из дома попечения в Тапа и не вернулся.

В среду вечером (7.02) полиция сообщила, что полицейский патруль, проверяя бывшее место жительства Матти в Пайде, нашли его там.

Медики скорой помощи осмотрели мужчину, после чего его отвезли в дом попечения.

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