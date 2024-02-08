08.02.2024, 17:31
Полиция нашла пропавшего во вторник мужчину
ФОТО: Delfi
Полиция во вторник, 6 февраля просила помощи в поисках 67-летнего Матти, который ушел во вторник утром из дома попечения в Тапа и не вернулся.
В среду вечером (7.02) полиция сообщила, что полицейский патруль, проверяя бывшее место жительства Матти в Пайде, нашли его там.
Медики скорой помощи осмотрели мужчину, после чего его отвезли в дом попечения.
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