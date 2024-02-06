В Кохтла-Ярве едет женская сборная Израиля по хоккею. Безопасно ли это?

Об этом в своем письме на имя министров культуры и внутренних дел сообщил президент ЭХС Рауно Паррас.

„В начале января этого года правление Международной федерации хоккея приняло решение исходя из соображений безопасности не допустить молодежную сборную Израиля до 20 лет к участию в чемпионате мира, который должен был пройти Болгарии с 22 по 28 января 2024 года. Но затем посол Израиля в Болгарии связался с министрами этой страны. В итоге была достигнута договоренность о специальных мерах безопасности со стороны государства, которые устроили Международную федерацию хоккея, после чего первоначальное решение было изменено, и израильские юноши смогли принять участие в турнире“, - написал Паррас.

В контексте данного случая Рауно Паррас попросил министров сообщить, какие меры безопасности эстонское государство считает необходимым реализовать в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности как женской сборной Израиля, так и всех остальных команд и лиц, имеющих отношение к чемпионату мира в Кохтла-Ярве, сообщает Rus.err.ee.

„Наша главная цель – обеспечить безопасность этого международного спортивного соревнования как для участников, так и для зрителей“, - подчеркнул Паррас.

В ЧМ по хоккею в Кохтла-Ярве должны принять участие женские сборные Эстонии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Сингапура и Таиланда.

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